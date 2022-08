Stastny míří za Nečasem! Jeho služeb využije Carolina

Americký reprezentant dlouho sháněl angažmá. Na trhu s volnými hráči strávil více než měsíc. Dlouho se šuškalo o návratu do Colorada, vše je ale jinak! Služeb šestatřicetiletého veterána využije Carolina Hurricanes.

Rodák z Quebecu byl v minulém roce ve službách Winnipegu, který mu za sezonu zaplatil 3,75 milionu dolarů. Už v minulosti oblékal dresy Colorada, St. Louis, Winnipegu a Vegas. Pátým domovem v nejlepší lize světa bude pro útočníka Raleigh, kde sídlí organizace Caroliny Hurricanes.

Hurikáni podepsali Stastného na jeden rok a vyslouží si 1,5 milionu dolarů. Tento popis znamená výrazné snížení šancí na podpis Dereka Stephana, který je u Canes na zkoušce.

Šestatřicetiletý Stastny si v uplynulé sezóně připsal v 71 zápasech 45 bodů. Byl šestým nejproduktivnějším hráčem svého týmu. Metu 40 bodů pokořil ve 12 z 16 ročníků, které v NHL odehrál.

„Paul je extrémně spolehlivý veterán, který dokázal svému týmu pomoci jak v ofenzivě, tak i v defenzivě. Určitě přidá ještě mnohem více zkušeností do našich útočných řad. Jsme moc natěšení, že ho můžeme přivítat v Carolině,“ sdělil po podpisu prezident i generální manažer Hurikánů.

Zkušený levák má s rolí lídra bohaté zkušenosti. V NHL dokonce nosil na svém dresu po dobu osmi sezón písmeno A. Důvěru dostal v Coloradu i v St. Louis. Carolině dělá od roku 2019 kapitána Jordan Staal, za asistenty měl v uplynulém ročníku Sebastiana Aha, Jordana Martinooka a Jacoba Slavina. Změna by v Carolině na těchto pozicích nastat neměla.

Každopádně do kabiny i na led by měl Stastny přinést mnoho zkušeností. Od hráče, který má v NHL odehráno přes 1000 utkání, by se chtěl učit snad každý mladší hokejista.

