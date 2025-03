Má formu jako hrom. Za devět mačů stihl 15 bodů (!), jako první se přehoupl přes stovku, doma zapsal punkt už podvacáté za sebou. Nathan MacKinnon, obhájce Hartovy trofeje a lídr závodu o letošní Art Ross Trophy. Jeho extratřídu potvrzují i dlouhodobá čísla, od sezony 2017/18 je třetím neproduktivnějším hokejistou v NHL (795 bodů), čerstvě překonal tisícovku. Za 856 mačů. Jen Connor McDavid, Sidney Crosby a Jevgenij Malkin to z aktivních plejerů zvládli rychleji.

MacKinnon se stal stým tisícovkařem v dějinách NHL nadvakrát.

Poprvé mohl slavit díky asistenci u trefy Martina Nečase už v úvodní dvacetiminutovce. "Ale Marty hned říkal, že to nejspíš byl ofsajd,” povídal “MacK” po mači s Chicagem.

Nečasův zásah skutečně kvůli postavení mimo hru neplatil, Blackhawks uspěli s trenérskou výzvou.

MacKinnon se tak dočkal až zkraje třetí třetiny, kdy se podílel na gólu Artturiho Lehkonena. Že by to ale nějak extra prožíval? “Víte, mě zajímají především týmové úspěchy,” prohodil.

Přesně to je jeho styl, takovou reakci od něj čekal coloradský kouč Jared Bednar. Osobní statistiky? Nic co by ho úplně bralo.

“Jsem si jistý, že bude svůj počin snižovat. Tak jako to dělá vždycky.,” předpokládal Bednar a dodal: “Teď to pro něj mnoho neznamená, ale až bude starší a ohlédne se za kariérou, docení to.”

Pro MacKinnona měl jen slova chvály.

“Jsem na něj opravdu hrdý. Když se člověk podívá, jak za ty roky herně rostl a jaké milníky už pokořil. Zlepšoval se v defenzívě, byl stale produktivnější. A stejně mu jde především o výhry, to ho žene dopředu a to na něm zbožňuji.”

Rodákovi z Halifaxu, který se před pár týdny radoval z kanadského triumfu na 4 Nations Face-off, přičemž byl vyhlášen turnajovým MVP, vysekl poklonu i Erik Johnson.

Mazák z defenzivních řad, co se do Colorada vrací jako boomerang.

“Když tu začínal, kolik mu bylo? Osmnáct? Měl ohromný talent, zároveň byl pod neskutečným tlakem. Po dvacítce si to sedlo, vydal ze sebe všechno po fyzické i psychické stránce, aby se stal co nejlepším hráčem. A vyrostla z něj superstar.”

Mimochodem, ona již zmíněná série 20 mačů je úctyhodná sama o sobě, o to znamenitější je pak skutečnost, že se MacKinnon předvedl minimálně takhle dlouhou šňůrou domácích zápasů s bodem už podruhé v kariéře.

Takový kousek zvládli v historii NHL už jen Wayne Gretzky, Mike Bossy, Guy Lafleur, Mario Lemieux, Connor McDavid a Boby Orr.

Další info z hokejových kronik? Před MacKinnonem “udělali” tisíc bodů za Quebec Nordiques, případně za Avalanche, dva velikáni. Peter Šťastný a Joe Sakic. Nikdo další.

Do druhé tisícovky vykročil MacKinnon dárkem na stříbrném podnose pro Nečase.

Vytvořil mu skvostnou palebnou pozici, kterou český šikula zužitkoval nekompromisně. Vikýř! A nový sezonní osobák, zapsal totiž bod číslo 72. A rozhodně ještě nekončí...

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+