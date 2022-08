Stastny se připravuje na 17. sezonu v NHL. Kdo využije jeho služeb?

Paul Stastny je jedním z nejlepších hráčů, kteří zbyli na trhu s volnými hráči. Rodák z Kanady vystřídal v nejlepší lize světa v průběhu 16 ročníků hned čtyři organizace. Nyní znovu zkouší trh s volnými hráči, naposledy se tak stalo v roce 2018, kdy podepsal tříletý kontrakt s Vegas. Kam se podívá nyní?

Americký reprezentant je jedním z nejzkušenějších hráčů, kteří na trhu s volnými hráči zůstali. Útočníků, kteří si letos vyzkoušeli trh, a zároveň pobírali v minulých ročnících vyšší plat, než Stastny je už jen pár. Bez smlouvy jsou například Phil Kessel, Loui Eriksson či Victor Rask.

Šestatřicetiletý matador podepsal v roce 2018 jako volný hráč tříletou smlouvu s Vegas. Celek z města hazardu mu nasypal 6,5 milionu ročně, ale sezóny odehrál u Rytířů pouze dvě. Před startem třetího roku smlouvy byl vyměněn do Winnipegu, kde si následně vysloužil ještě smlouvu na jeden rok v hodnotě 3,75 milionu dolarů.

Nyní si opět vyzkoušel trh s volnými hráči a na nové angažmá čeká. Které destinace by mohly být novým či staronovým domovem pro zkušeného útočníka?

Poslední týdny se hodně spekuluje o zájmu Colorada. Stastny navíc v Denveru působil osm sezón. Spolehlivý útočník do útoku i obrany by se mohl Avs hodit. Sice není tak rychlý, jako kdysi, ale svou hokejovou chytrostí a všestranností by si mohl vysloužit krátkodobou smlouvu. Pokud ne, mnoho týmů by z jeho podpisu mohlo vytěžit hodně.

Po Winnipegu další kanadská destinace? Montrealu by se určitě do systému hodil šikovný centr se spoustou zkušeností. Mohl by být mentorem pro Suzukiho i Dacha. Problém by aktuálně mohl být pouze s platovým stropem, jelikož Canadiens už mají pár milionů dolarů přes čáru. Vše však nasvědčuje tomu, že Price, Drouin ani Monahan nebudou připraveni na start ročníku, což by jim velmi pomohlo.

Bude Stastny zapadat do plánů Steva Yzermana? Hokejista s kanadským i americkým občanstvím by také v Detroitu mohl zajímavě vyztužil střed útoku. Navíc Red Wings mají pod stropem volných devět milionů a zbývá podepsat pouze Filipa Zadinu. Prostředky na krátkodobý kontrakt pro rodáka z Quebecu by tu byly.

Paul Stastny už je nyní jednou z významných postav NHL, jelikož se zařadil do klubu tisíckovkařů. V nejkvalitnější lize světa odehrál 1072 utkání, ve kterých si připsal 800 bodů. Další zápasy i body by chtěl přidat i v následujícím ročníku.

