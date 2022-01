Statistiky zrušeného MSJ: málo diváků i domácí naděje. A co Češi?

(EDMONTON, od našeho zpravodaje) Někomu už to zní jako fráze, ale zrušený juniorský šampionát to opět potvrdil. Osobní statistiky nejsou zdaleka tak důležité jako šance bojovat za týmový úspěch. S tímto vědomím se pojďme podívat, kteří junioři se stihli zapsat do statistik.

Vládce z Kanady. Nejproduktivnějším hráčem mistrovství byl kanadský útočník Cole Perfetti, který celkem zaznamenal šest bodů. Pět z nich byly asistence, díky čemuž se stal také nejlepším nahrávačem turnaje.

16letý supertalent. O druhé místo se s pěti body dělili čtyři hráči v čele s kanadským supertalentem Connorem Bedardem. Ten se stal teprve sedmým Kanaďanem, který si zahrál na dvacítkách už v 16 letech (po Gretzkym či McDavidovi, s nímž bývá srovnáván), a zároveň nejmladším hráčem, jenž vstřelil na MSJ čtyři góly v jednom zápase.

Dva hattricky. Jeden hattrick (plus jednu branku navíc) už jsme si představili, o ten druhý se postarala další naděje javorových listů Owen Power. Bohužel v úvodním zápase s Českem, v němž se třemi góly podílel na obratu domácích ze 1:3 na 6:3.

První Finové. Kdyby přece jenom někdo musel letošní mistrovství vyhrát, byli by to Finové. Po kontumačním vítězství s Českem totiž „zakončili“ turnaj na prvním místě skupiny A s devíti body, což bylo nejvíc ze všech týmů. Nutno ale podotknout, že rovněž stoprocentní Kanada a Švédsko odehrály o zápas méně.

Sehraná finská trojka. Právě v týmu Suomi bychom pak hledali zřejmě nejviditelnější trojku celého mistrovství. Brad Lambert, Samuel Helenius a Ville Koivunen nasbírali společně třináct bodů. Nejvíc bodoval Lambert (1+4).

Švédský fantom. Ze tří brankářů, kteří nastoupili do dvou zápasů, toho nejvíc pochytal ten švédský. Jesper Wallstedt ze 75 střel inkasoval jen třikrát, což znamená, že chytil 96,15 % střel. To je vysoké číslo, ale ne nejvyšší. Svým výkonem proti Čechům ho totiž ještě trumfl Florian Bugl (97,5 %), který zastavil 38 z 39 střel.

Dva dvoubodoví. Jediným, kdo ho překonal, byl kapitán Jan Myšák, jeden ze čtyř českých střelců. Dva z nich – Pavel Novák a Michal Gut – k tomu přidali ještě asistenci a dělili se tak o pozici nejproduktivnějších Čechů na šampionátu.

Padesát minut za dva zápasy. Naopak osamocen na čele stojí obránce Stanislav Svozil, který za sebou všechny spoluhráče nechává v času stráveném na ledě. Za dva zápasy odehrál přesně 50 minut, z toho přes 29 minut v zápase proti Němcům. Češi totiž kvůli zranění Jiříčka a stopce pro Hrádka hráli jen na pět beků.

Maratonec Nemec. Nikoliv ale hráč Německa, nýbrž slovenský obránce Šimon Nemec. Ten těsně překonal Svozila a s 51 minutami a 26 sekundami byl nejvytěžovanějším hráčem mistrovství. Skoro 28 a tři čtvrtě minuty odehrál v zápase proti Švédům.

Bednář mezi nejlepšími. Do každého ze dvou českých zápasů – přesně jak si to před turnajem naplánoval trenér Karel Mlejnek – nastoupil jiný brankář. Zatímco Jakub Málek si proti Kanadě statistiky příliš nenahnal, tak Jan Bednář se díky zápasu s Němci a úspěšností zákroků 93,75 % dostal mezi elitní gólmany.

Nižší návštěvnost. Protiepidemická pravidla dovolila vstup na stadion jen polovině diváků z kapacity hal, v případě edmontonského Rogers Place tedy asi 9 tisícům. Jenže ani zápasy Kanady netáhly. Nejvyšší návštěva sledovala úvodní duel domácích s Čechy – 4 526 diváků.

Speciální formace. Malý počet zápasů statistiky samozřejmě zkresluje. Nicméně, v přesilovkách měli nejvyšší úspěšnost Američané (2 góly ze 3 přesilovek), v oslabení pak byli stoprocentní Švédové (0 z 5) a Švýcaři (0 z 1). Dodejme, že nejvíc branek v přesilovkách dala Kanada (5) a že Česko jich využilo polovinu (2 ze 4).

Nejlepší na buly... byli Kanaďané a Finové, kteří jsou na prvních sedmi místech. Nejúspěšnějším hráčem byla s 92,31 procenta (12 ze 13) pravděpodobná příští jednička draftu Shane Wright, jehož následovali Sami Päivärinta (79,17 %) a Joel Määttä (74,19 %).

Jediný trest ve hře. Nejvíce trestných minut udělili rozhodčí švédskému obránci Leu Lööfovi (29). Pětadvacet z toho dostal za tvrdý faul na slovenského zadáka Nemce, za který pak ještě vyfasoval zápasovou stopku.

Tři stopky. Tím se dostáváme k disciplinárním trestům, které IIHF udělila celkem tři. Zbylé dva se týkají prvního utkání Čechů proti Kanadě. Federace nejprve potrestala českého beka Michala Hrádka za zbytečný krosček před brankou, stejný trest další den obdržel kanadský útočník Justin Sourdif, který drsně srazil obránce Jiřího Ticháčka.

Nejvíce a nejméně střel za zápas. V obou těchto statistikách figuruje Rakousko, vždy negativně. Kanada totiž v zápase proti alpskému týmu vyprodukovala 64 střel, zatímco Rakušané se v duelu s Finskem zmátořili na pouhých 9 pokusů.

Slováci bez bodu. Kdo se hodně snažil, ale nakonec vůbec nebodoval (nepočítáme-li kontumaci s Ruskem), byli Slováci. Proti USA sahali po bodu, Švédy pak naprosto jasně přestříleli (48:27), ale odešli s porážkou 0:3. Naštěstí mají v týmu řadu mladých talentů, kteří můžou hrát i na příštích dvou šampionátech.

Poslední dvacítky. Prezident IIHF Luc Tardif už oznámil, že se pokusí udělat vše pro to, aby se zrušený turnaj mohl konat aspoň v létě. Hrát by na něm podle něj měli i hráči ročníku 2002, z nichž přitom mnohým už bude 20 let. Pokud by se však šampionát nekonal, zahrálo si v Kanadě poslední dvacítky 162 z 250 hráčů, kteří byli zapsáni na soupiskách týmů. Nejvíc hokejistů dorazového ročníku nasadili Němci (21 z 25), nejmíň Rakušané (10 z 25). V českém týmu jich bylo 14.

Jedenáct týmů na příštím MSJ. Pokud se náhradní MSJ neuskuteční a bude se hrát až to další, řádné za rok, nastoupí v Omsku a Novosibirsku celkem jedenáct týmů. Už na začátku turnaje totiž organizátoři oznámili, že kvůli obav z případných karantén nikdo nesestoupí. A do elitní skupiny postoupili Bělorusko!

