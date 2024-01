Stavitel Devils dostal novou smlouvu. Teď chci posílit tým, říká

Současný generální manažer New Jersey Devils Tom Fitzgerald dostává důvěru i nadále. Majitelé organizace s ním jsou spokojení, a tak ho odměnili novou smlouvou. Fitzgeralda nyní čeká jasný úkol – posílit tým natolik, aby minimálně zopakoval úspěch z minulé sezony.

Devils se nacházejí těsně za hranicí postupu do play off s 51 body a zaostávají za Detroitem i Torontem. Nicméně je to jen o pár bodů a Red Wings dokonce mají odehrané o dva zápasy více.

„Všichni víme, jak neuvěřitelně talentovaný náš tým je. Myslím, že o tom není sporu,“ řekl David Blitzer, jeden z jednatelů klubu. „Jestli jsem spokojený s tím, kde se v tabulce nacházíme? Ne, nejsem. Ale realita je taková, že je to velmi dlouhá sezona. Čeká nás ještě 35, 36 zápasů. Věřím, že se dočkáme silného konce sezony.“

Blitzer také poznamenal, že příští týden čeká tým přestávka na All-Star, což je šance pro některé zraněné hráče, aby se vrátili. Zranění se podepsala na postavení v tabulce. Tým momentálně postrádá Jacka Hughese, Dougieho Hamiltona, Jonase Siegenthalera, Brendana Smithe, Ondřeje Paláta a Tomáše Noska.

„Je pro mě těžké skutečně hodnotit, když chybí řada kvalitních hráčů, na které spoléháme,“ řekl Fitzgerald. „Ale nechceme se na to vymlouvat.“

Fitzgerald se na situaci kolem zranění dívá jako na příležitost pro některé hráče a poukazuje zejména na devatenáctiletého nováčka v obraně Šimona Nemce.

„Možná by neměl hrát 22 minut, ale hraje je a vypadá dobře,“ vysekl mu Fitzgerald poklonu. „Máme velké štěstí, že máme takového hráče. Se zraněním přichází příležitost. Mentalita dalšího hráče, který je na řadě, by měla využít tuto příležitost.“

Chystají se ale pochopitelně i výměny. Fitzgerald tak učiní v momentě, když bude vědět, že to jeho týmu pomůže.

„Vždycky se snažím tým vylepšit,“ řekl. „Jsou oblasti, které bych chtěl zlepšit, ať už jde o obranu nebo brankáře.“

Právě situace v brankovišti patří mezi nejpalčivější. Vítek Vaněček ani Akira Schmid neukázali, že by se na ně dalo stoprocentně spolehnout. I Fitzgerald poznamenal, že by od svých brankářů rád viděl více.

„Nebudu říkat, že jsem s nimi spokojený,“ řekl. „Chci, aby naši brankáři hráli lépe, o tom není pochyb. Ale chceme také, aby hráči před nimi hráli lépe. Stále máme některé oblasti hry, které je třeba vylepšit.“

Share on Google+