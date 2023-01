Stejný scénář jako s Vránou. Detroit opět riskuje, může přijít o Nedeljkovice

Před dvěma lety bojoval o Calderovu trofej, nakonec skončil třetí. V kleci Hurikánů z Caroliny tehdy Alex Nedeljkovic válel, úspěšnost zákroků vyšrouboval přes 93 procent. Přitáhl na sebe pozornost hokejové veřejnosti i generálních manažerů napříč NHL. Nakonec ulovil dlouhovlasého Američana Steve Yzerman. Zatímco spousta jeho tahů se ukázala býti geniálními, mistrovskými manévry, s Nedeljkovicem nejspíš šlápl vedle.

S haškovskou devětatřicítkou na zádech Nedeljkovic v Detroitu díru do světa neudělal.

A možná už ani neudělá.

V této sezoně se trápí tak výrazně, že byl 4. ledna poslán do AHL kvůli kondičním startům, nyní se dokonce ocitl na listině nechráněných hráčů. Stáhnout si může sedmadvacetiletého brankáře kdokoliv, nicméně to není úplně levný špás.

Nedeljkovic totiž vyjde na tři miliony dolarů ročně. Smlouva mu sice v létě končí, nicméně za takovou stropovou zátěž chcete už někoho, kdo vám zaručeně mezi třemi tyčemi pomůže.

Kdo bude posilou.

To je důvod, proč bez povšimnutí nedávno prošel Jakub Vrána, a proč se to klidně může stát s Nedeljkovicem. Yzerman to ví, a tak kurážný krok se zapsáním na takzvaný waiver list risknul. Zároveň dal jasný signál, že je připraven Nedeljkovice ztratit.

K mání je maskovaný muž, co v této sezoně pochytal jen 88 % procent soupeřů.

V konkurenci Villeho Hussa jasně prohrává a co je alarmující, lépe než "Ned" si vede i Magnus Hellberg. Švédský sympaťák, co čape za pakatel a k Red Wings přišel zadarmo.

V kabině se zabydlel a zámořský novinář Sean Shapiro s úsměvem glosuje, že Nedeljkovicovo zapsání na listinu nechráněných hráčů bylo nevyhnutelné, protože si Hellberg týden zpátky objednal nové betony s týmovými motivy.

Nedeljkovic naposledy chytal za Rudá křídla zkraje prosince, tehdy pětkrát inkasoval od floridských Panterů.

Krátce po Silvestru se pak přesunul do AHL kvůli zmíněným kondičním startům, za šest mačů pochytal 92 % střel soupeřů a při šestém vystoupení se dokonce blýskl nulou.

To je důvod, proč by přece jen mohl být pro některé kluby NHL atraktivní. Co myslíte, sáhne po něm někdo?

