Stejný úspěch, podobný recept. Máme neuvěřitelnou šířku kádru, libuje si Barkov

Bez Samu Reinharta, svého nejlepšího střelce, a bez Eetua Luostarainena, jednoho z nejlepších defenzivních útočníků, zvládla Florida ve třetím zápase finále Východní konference nejen udržet tempo – dokonce přidala plyn. Výhra 6:2 nad Carolinou přiblížila Panthers k třetí účasti ve finále Stanley Cupu v řadě a znovu ukázala, jakou devizou je pro tým šířka sestavy.

„Ve třetí třetině jsme to přebrali,“ řekl stroze Aleksander Barkov. A měl pravdu. Panthers během devíti minut nasázeli pět gólů a ze zápasu, který byl dvě třetiny vyrovnaný, udělali jasnou záležitost.

Do sestavy naskočil Jesper Boqvist, který nahradil Reinharta v elitní formaci – a právě on nastartoval rozhodující nápor. Gól na 2:1, dvě asistence, +4 v hodnocení účasti na ledě. Pro outsidera sestavy, který během play-off většinou čeká na šanci, ideální odpověď.

„Boqvist byl skvělý vždycky, když jsme ho potřebovali,“ ocenil spoluhráče Brad Marchand. „Dal první gól, hned jsme se od toho odrazili. Věděli jsme, že to může být jeho večer. A byl.“

Florida přitom takhle dokáže reagovat opakovaně. Už v sérii proti Torontu se vyrovnala s absencí několika klíčových hráčů – a právě díky širší rotaci v sestavě dokázala zvládnout kritické momenty. Trenér Paul Maurice o tom mluví otevřeně. „Každému říkáme, ať je připravený. A ti kluci skutečně jsou,“ prohlásil po zápase. „Tohle není o jedné lajně. Tohle je o dvaceti hráčích, kteří vědí, co mají dělat.“

Proti Carolině se tahle výhoda ukazuje ještě zřetelněji. Zatímco Hurricanes se spoléhají na pár jmen, která ale zatím nenaplňují očekávání, Panthers těží z rovnoměrně rozložené produktivity. Už 18 různých hráčů vstřelilo během letošního play-off alespoň jeden gól – nejvíce ze všech týmů.

A není to jen o číslech. Florida zvládá zápasy, i když ztratí Reinharta – hráče, který dal v minulé sezoně včetně play-off 67 branek. Zvládne to i bez Luostarainena, který vypadl už v první třetině. Ale pokaždé se někdo jiný přihlásí o slovo. Boqvist teď, v předchozí sérii to byl třeba Rodrigues. Jedna mezera se zaplní druhým hráčem, bez ztráty tempa i kvality.

„Byl to týmový výkon,“ řekl Anton Lundell. „Už několikrát jsme ukázali, že se dokážeme přizpůsobit. A že máme hráče, kteří jsou připravení, když přijde jejich chvíle.“

Zatímco Florida nachází řešení, Carolina hledá odpovědi. A čas se krátí. Panthers vedou 3:0 na zápasy a mají první mečbol. Pokud se jim i tentokrát povede zaplnit díry stejně efektivně jako v sérii proti Torontu, čeká je další finále.

Recept se nemění. A funguje.

