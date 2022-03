Štěstí v neštěstí. Jak to mohlo projít? ptá se Voráček

Pozornému fanouškovi to rozhodně neuniklo. Nevybíravý zákrok koleno na koleno, jehož obětí byl Jakub Voráček, liga dále nepotrestala. Pokud tedy nepočítáme pokutu v hodnotě pěti tisíc dolarů, která Folignovi, pachateli zákroku, těžko ublíží.

Voráček projížděl středním pásmem, když se vynořil Marcus Foligno, bratr známějšího Nicka, a kolenem zasáhl českého útočníka do stejné partie. Byl to velice riskantní zákrok, vždyť z podobných vznikají dlouhodobá zranění.

Naštěstí pro Voráčka to jeho koleno ustálo. Odkulhal do kabiny a zmeškal jedno utkání, dnes v noci by však měl být připraven. Na to, jak se liga zachovala, však nezapomněl.

„Mluvil jsem o tom s lidmi z hokeje i s lidmi, co ho vůbec nesledují. Všichni se divili, jak to mohlo zůstat nepotrestáno,“ kroutil hlavou. „Nic s tím neudělám, nic nezměním. Není to nic proti Marcusovi, v hokeji se to stává.“

Jen pro zajímavost, za zákrok rozhodčí neudělili ani dvě minuty. Nenásledovala ani žádná zápasová stopka, výsledkem ošklivého zákroku je tak pouze pětitisícová pokuta.

„Nemám problém s ním a s tím, co se stalo na ledě. Mám trošku problém s tím, co se dělo pak. Mluvím o suspendaci, protože to podle mě jednoznačně byl zákrok na další potrestání,“ nechápal.

Vše však, v rámci možností, dobře dopadlo, a tak se Voráček dnes může vrátit do sestavy. „Mám velké štěstí, že mi neskončila sezona. Mám silné nohy, asi to pomáhá,“ usmál se.

26. března je naplánována odveta, tentokrát se bude hrát v Minnesotě. Přijde odplata?

„Ale vůbec ne. V hokeji se to stává. Kdybych měl shodit rukavice, stejně bych asi Marcuse neporazil, takže se budu soustředit sám na sebe,“ vysvětloval.

To mu letos jde. V týmu patří k nejlepším hráčům, navíc přidává i tolik potřebná čísla. V gólech se sice pohybuje v jednotkách, nicméně v kategorii asistencí má našlápnuto ke třetímu nejlepšímu ročníku v NHL.

