Steve, budíček! Nebojte, hvězdy podepíšeme, uklidňuje Yzerman fanoušky

Nejproduktivnější hráč i nejlepší obránce Detroitu se v červenci mohou stát nechráněnými volnými hráči. Neznamená to sice, že by je mohli za nic ukořistit jiné týmy, od ideálu má ale situace také daleko.

Jedná se pochopitelně o evropskou dvojici Lucas Raymond a Moritz Seider. U obou je možné, že nebudou mít s Detroitem novou smlouvu předtím, než se z nich stanou 1. července chránění volní hráči. Ostatně, sám to přiznal generální manažer Red Wings Steve Yzerman.

„Vyřešíme to. Nikoho ale do ničemu nemůžeme tlačit a nutit," řekl Yzerman. „V pravý čas se dohodneme, ale abych byl upřímný, nepředpokládám, že by se tak stalo v nejbližší době. I v ostatních klubových záležitostech se podle toho budeme muset zařídit.“

Raymond, čtyřka draftu 2020, byl v této sezoně se 72 body (31 gólů, 41 asistencí) v 82 zápasech nejproduktivnějším hráčem Detroitu. Útočníkovi skončila tříletá vstupní smlouva, bude chtít skokové navýšení.

Stejně jako Seider, šestka draftu 2019, který nevynechal v lize za tři sezony ani jeden zápas. V tomto ročníku si obránce připsal 42 bodů (9 gólů, 33 asistencí) a odehrál průměrně přes dvacet dva minut na zápas, většinou proti top lajnám soupeře.

Seiderovi, držiteli Calder Trophy pro nejlepšího nováčka NHL za rok 2022, bylo v dubnu 23 let, krátce poté, co Raymondovi bylo 22 let. Očekává se, že každý z nich bude klíčovým členem Red Wings po několik příštích sezon, takže jejich nové smlouvy zaberou významnou část platového stropu, což může, jak Yzerman naznačil, ovlivnit přístup Detroitu k období volných hráčů, které začíná 1. července.

„Rozumím tomuto procesu a s oběma jejich agenty jsem vedl velmi dobrý dialog," dodal Yzerman. „Byl bych rád, kdyby se dohody uzavíraly už teď, aby bylo vše jasnější, ale to nemohu ovlivnit. Budeme podle toho plánovat, ale možná budeme muset naše plány ohledně volných hráčů upravit za pochodu."

Yzerman také uvedl, že kapitán Dylan Larkin podstoupil po sezoně operaci, která řešila zranění v horní části těla. Sedmadvacetiletý centr Red Wings byl s 33 góly a s 69 body v 68 zápasech druhý za Raymondem.

„Potýkal se s tím delší dobu. Když po sezoně podstoupil vyšetření, bylo jasné, že půjde na operaci,“ potvrdil Yzerman.

