Stezka konečně v NHL! Kraken mu dluží výhru, Lightning rozhodli až v závěru

Aleš Stezka si konečně připsal svůj první start v NHL, a i když jeho výkon zasloužil víc než prohru 1:4 s Tampou Bay, jeho debut rozhodně nezůstal bez povšimnutí. Osmadvacetiletý gólman Seattlu Kraken ukázal, že i po letech čekání a tvrdé dřiny může přijít velká chvíle.

Stezka, kterého draftovala Minnesota už v roce 2015, musel projít trnitou cestou – po dvou sezonách v zámořské USHL uznal, že na vrcholový hokej ještě není připraven, a vrátil se do Česka, aby znovu nastartoval kariéru. Až teď se mu konečně otevřela brána NHL, když byl povolán jako náhradník za Philippa Grubauera.

Jeho premiéra přišla proti nevyzpytatelné Tampě Bay Lightning. Začátek byl skvělý, jeho premiérový zákrok v NHL přišel už po 43 sekundách a rovnou proti hvězdnému Nikitovi Kučerovovi.

Skóre otevřel ve druhé třetině Brandon Hagel, další údery přišly z holí Braydena Pointa a Lukea Glendeninga, kteří zpečetili výsledek během necelých dvou minut, čímž definitivně zlomili odpor Kraken.

Jedinou jiskrou naděje byl zásah Shanea Wrighta v závěru, ale ani ten už výsledek nezachránil. Stezka nakonec zapsal devatenáct zákroků.

„Jeho výkon byl přesně to, co jsme potřebovali,“ uznal ale na adresu Stezky obránce Vince Dunn. „Je skvělé vidět, jak se mu to konečně povedlo, ale výsledek si rozhodně zasloužil lepší.“

Obdobně chválil i Dan Bylsma, trenér Kraken: "Stezka odehrál velmi dobrý zápas. V zápase měl několik dobrých zákroků, vypadal tam pohodlně a dal nám šanci na vítězství. Tento zápas vypadal spíše jako těsnější utkání, než že by nakonec skončil výsledkem 4:1. Párkrát se jim povedlo několik akcí a jejich hráči jsou nebezpeční. To byl ten rozdíl."

