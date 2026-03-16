Stifler na bruslích, enfant terrible. NHL má novou superstar, kariéru jí změnila Praha

28. dubna 18:30Tomáš Zatloukal
Říká se mu všelijak, třeba veřejný nepřítel Canadiens číslo 1. Nebo po jejich enfant terrible, tedy zlobivé dítě. Montrealu činí obrovské potíže. Kombinací fortelu, tvrdosti a všestrannosti, navíc platí za vůdčí typ. NHL.com popisuje Brandona Hagela jako "totální balíček". Ruské eso Bolts Nikita Kučerov souhlasí: "Svede na ledě úplně všechno, neskutečný hráč. Máme kliku, že hraje za nás." A můžete si jen jednou tipnout, od čího těla se odrazil vítězný gól Tampy v posledním mači.
Nejlepším šutérem dosavadního průběhu play-off je muž, co se lehce podobá Stiflerovi.
Ikonické postavě z lehce přízemní, leč kultovní série Prci, prci, prcičky. Či spíše jejímu představiteli Seannu Williamu Scottovi, který si mimochodem zahrál i v jedné hokejové záležitosti. Sérii Goon.
Dvou snímcích o outsiderovi, který se ke kariéře promlátí.
To Hagel umí nabídnout mnohem víc, byť má s onou filmovou mlátičkou společný ještě jeden rys. Dokáže puk do sítě dotlačit všemi prostředky...
Poslední zásah, o hrudník, nebo snad o paži, budiž důkazem, pro Hagela byl v aktuálních bojích o Stanley Cup už šestý. Nikdo jiný nemá ani pět tref.
Zápas numero 4 otočil dvěma góly a definitivně se stal červeným hadrem, byť nosí modro-bílý dres, pro fanoušky Habs. Přitom loni ho v Montrealu milovali...
Při Turnaji čtyř národů ohromil diváky nasazením i umem, dokázal je dostat do varu. "Roli záporáka se zhostím s nadšením," povídal před přesunem série z Tampy.
Teď na sobě nemá repre trikot, teď bojuje za Lightning. Ti kdysi kdekoho šokovali, případně donutili alespoň promnout oči, když za Hagela dali krom jiného dvě podmínečné první draftové výběry.
Ale sedmadvacetiletý forvard se ukázal jako trefa do černého. "Dělá na ledě od všeho trochu, vnáší do hry emoce, v tom vyniká," říká o něm velezkušený krajan Corey Perry.
Perry v něm možná vidí své mladší já. To by sedělo i s lehce humorným dovětkem, že ani Perry, ani Hagel by u soupeřů nevyhráli cenu popularity. Hlavním pojítkem ovšem je, že na vrcholu sil uměli/umí mezi mantinely dominovat.
Hagel se dostal Canadiens pod kůži. Možná včetně jinak psychicky dosti odolného Jakuba Dobeše, kterého už načapal při slabší chvilce (ano, jde o gól, který pak vehementně slavil Kučerov - natolik, že od českého gólmana dostal za uši).
Hagel nasázel v sérii spoustu branek, provokoval montrealské hráče s tím, jestli by s ohledem na své nářky nepotřebovali kapesníky, složil Juraje Slafkovského při bitce. Leccos odbránil, rozdal vícero hitů.
Prozatímní MVP, nepochybně.
Má za sebou už i olympijskou zkušenost, na sportovní svátek a k pro něj možná jen stříbrné medaili ho podle kouče Blesků i Kanady Jona Coopera vystřelila ochota reprezentovat na "béčkové akci".
Předloni odletěl do Prahy. Válel. A získal si přízeň vedení nároďáku.
Čím dál hlubší šlépěj zanechává i v NHL, po příchodu z Chicaga (Blackhawks opustil v roce 2022) postupně získal 64, 75, 90 a i přes vynechaných 11 partií 74 bodů.
Vrcholné představení předvádí nyní. Až mnohým připomene ne Stiflera, ale borce, se kterým se už opakovaně pobil. Rivala na obou scénách - mezinárodní i klubové. Matta Tkachuka. Ten tentokrát o stříbrný pohár nehraje.
Uvolněný flek pro enfant terrible celé soutěže pohotově zaplnil ten, který mu už vícekrát pocuchal "ciferník". Nová ligová superstar Hagel. Jak stylové, jak příznačné..