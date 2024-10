Stinná stránka Kulichova snu: O Devils už nechci slyšet. S Rouskem cítili podporu

Před novináři v šatně postával se zasmušilým výrazem. Jiří Kulich se dočkal, v Praze za účasti rodiny a přátel skočil do ostrého mače NHL. Přesto se v něm mísily pocity. „Myslím, že druhý gól byla moje chyba. Nehodnotím to pozitivně,“ soukal ze sebe český mladík ve službách Buffala po druhé porážce s New Jersey.

„Snažil jsem si to užít. Ale pak jsem udělal chybu, takže už to moc nešlo. Samozřejmě je to splněný sen,“ vracel se Kulich k situaci, která vyústila v rozhodující úder Devils.

Vyčítal si, že neustrážil kotouč v ofenzivní zóně. Skoro přes celý led pláchli Jack Hughes a Paul Cotter, druhý z nich si počíhal na ideální pas, naznačil rameny kličku a pověsil kotouč do levého horního rohu.

Gameplan Sabres se ale začal bortit mnohem dřív. Už po šest minutách zmizel na ošetřovnu JJ Peterka, kterého si ve středním pásmu našel brousek Brendan Dillon. Od té chvíle musel trenérský štáb Lindyho Ruffa improvizovat. Rotovat útoky, přeházet přesilovky.

I to nejspíš zapříčinilo, že Buffalo za vzdálenější modrou působilo víceméně neškodně. „Chybělo víc střel, byly tam chyby. Každá se trestá,“ zamyslel se Kulich. „Snad se naskytne šance, abychom jim to vrátili.“

New Jersey je pro talenta ze srdce Evropy tak trochu osudové. Když loni na podzim debutoval v NHL, bylo to proti Devils. „Je to tak, zatím s nimi mám dva zápasy a dvě prohry,“ přikývl Kulich. Pak s úsměvem dodal: „Už o tom týmu nechci slyšet.“

V pražské odvetě vyfásl slušnou důvěru, na ledě odmakal přesně 14 minut. Zblízka sledoval dvě trefy protivníka, slízl i dvě trestné minuty za hákování. Ale taky vyprodukoval dva hity a párkrát se svědomitě vrátil do obrany.

„Jsem vděčný, že jsem vůbec mohl hrát. Ještě k tomu na přesilovce,“ vážil si dvacetiletý bažant. Radostnou zprávu se dozvěděl v sobotu ráno. Ruffovi z úvah kvůli zranění vypadli útočníci Zach Benson a Nicolas Aubé-Kubel. Tím se v útočných řadách rozevřela skulinka pro českou naději s jedovatou ránou.

„Hned jsem psal rodině a kamarádům. Byl jsem šťastný, volal jsem jim to,“ popisoval Kulich. Další pocty se mu dostalo těsně před utkáním: Sabres ho totiž vyslali na čestné vhazování z rukou legendárního Patrika Eliáše. Před bouřící (a vyprodanou) O2 arenou.

„Bylo to krásné. Jsem rád, že mě tam Rasmus (Rasmus Dahlin, kapitán Buffala pozn. red.) dal a mohl jsem toho být součástí,“ zářil kadaňský odchovanec. Potom už hurá do akce! Škoda, že bez parťáka Lukáše Rouska.

„Nastavený jsem furt stejně. Pořád makat, nechávat tam všechno.“

Za tuzemské duo orodovali fanoušci na sítích. Moc si přáli, aby v metropoli spatřili na ledě vícero krajanů. Tím spíš, když druhý start Ondřeje Paláta zhatily příjemné starosti v podobě porodu manželky. „Podporu jsme cítili. Asi bychom byli radši, kdybychom mohli hrát oba. Ale bohužel,“ mrzelo Kulicha.

Datum 5. října 2024 i tak z hlavy těžko vytratí. Hořké pocity se brzy rozplynou, pro české želízko v ohni nic nekončí. Ještě v sobotu Sabres prásknou do bot a odletí za moře. Tam započne další část Kulichovy mise zahnízdit se v NHL.

„Nastavený jsem furt stejně. Pořád makat, nechávat tam všechno a uvidíme, co bude,“ předsevzal si. Že o něm v organizaci smýšlí vysoko, potvrdila i slova kouče Ruffa na tiskové konferenci. „Vypadal trochu nervózně. Ale mám velký respekt pro to, kam se jeho hra může posunout. Je to dobrý hráč,“ chválil šéf střídačky Sabres.

