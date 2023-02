Sto padesát: Mario Lemieux, jediný bod pod kótou 200

V dalším díle seriálu o hráčích, kteří pokořili 150 bodů, se zaměříme na Maria Lemieuxe. Důraz bude položen na jeho nejlepší sezónu, kdy o prsa nedosáhl na dvě stovky.

Že může být nástupcem Waynea Gretzkyho, bylo zřejmé velmi brzo. Už v juniorech projevoval Mario Lemieux nadpozemský talent, který rychle potvrdil v NHL. Trochu na něj ale hřešil. Na počátku dospělé kariéry kouřil a v sezóně sezónu 1986-87 propadl na 107 bodů, přičemž býval prý tou dobou často vídán po pittsburghských barech.

Jak sám mockrát potvrdil, obrovsky mu pomohl Kanadský pohár 1987, na který Mike Keenan připravoval své mužstvo několik týdnů. Studená válka vrcholila, Rocky boxoval s Dragem, Rambo kosil ruské vojáky v džungli jako mouchy, bylo potřeba nabídnout také něco reality.

Pozvány byly všechny hvězdy kanadského hokeje. Přestože Lemieux zářil už v přípravě, ne všem se přístup jednadvacetiletého benjamínka líbil. Wayne Gretzky jednu chvíli mladíka zpražil: „Pokud dá Mike pokyn - teď budeme 25 minut bruslit, tak jdeme na to. Neříkej žádné: ‚Ach jo…´ Sleduj Messiera a dělej všechno jako on.“

Vzájemnou debatu potvrdil i Mike Keenan: „Ano, viděl jsem, jak se to stalo. Viděl jsem, jak mu to Wayne nandal. Tehdy se z Maria stal hokejista.“

Kanadský pohár dopadl pro javorový list dobře. Lemieux, nejlepší střelec turnaje, zjistil, že hvězda musí také tvrdě trénovat. V následujícím ročníku uzmul Gretzkymu první místo v produktivitě, včetně Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče sezóny. Gretzky v té době 16 zápasů nehrál, Lemieux vynechal tři a součtem 168 bodů svůj vzor o 19 bodů porazil.

Rekordní ročník

V další sezóně, na kterou se v tomto textu zaměříme, bylo číslo 66 na vrcholu. Bitvu o čelo produktivity začali bok po boku, v průběhu prosince se oba velikáni drželi zhruba na stejné úrovni. Do vzájemného souboje se jim dokonce míchal Bernie Nicholls. V lednu začal Lemieux odskakovat. Na začátku února měl náskok 25 bodů, přestože odehrál o tři duely méně.

Je dobré dodat, že Lemieuxovi bylo 23, Gretzkymu už 28 let. Mladší z dvojice vzhlížel ke staršímu od juniorských časů. „Byl to můj idol, a to spoustu let,“ řekl v průběhu sezóny listu Midday, kde také odmítl vzájemnou rivalitu. „Snažím se lidem ukázat, že můžu být jedním z nejlepších, kteří kdy hráli tuhle hru,“ dodal lídr Penguins.

Sezónu nakonec dotáhl ke 199 bodům. Se 114 asistencemi se dělil s Gretzkym o nejlepšího nahrávače, 85 góly se stal teprve druhým hokejistou historie, který překonal hranici 80 branek. Stejně tak byl druhým, kdo nastřílel podruhé v kariéře přes 70 branek. A coby čtvrtý (po Richardovi, Bossym a Gretzkym) nasázel 50 gólů v 50 zápasech (bylo jich 46). Třinácti trefami v oslabení stanovil dosud platný rekord NHL. Především ale dovedl Penguins po sedmi letech do play off.

„Několik let se velké zprávy točí kolem Wayne Gretzkyho a Maria Lemieuxe. V této sezóně, které skončila v neděli, tomu nebylo jinak. Zatímco Gretzky udělal z Los Angeles solidního uchazeče, Lemieux má za sebou další senzační sezónu,“ psal 3. dubna 1989 list LA Times.

Druhé Hart Trophy za sebou se ovšem Mario nedočkal. Tu přiřkli novináři Gretzkymu za to, jak pobláznil západ USA hokejem a pozvedl Kings, kteří z 68 bodů vystřelili na 91. Lemieux to nenesl úplně lehce: „Vždycky to přece dávali nejlepšímu v bodování,“ řekl zklamaně. A měl pravdu, jeho náskok byl obrovský.

I když to oba popírali, určitá rivalita mezi nimi samozřejmě byla. Majitel Penguins Howard Baldwin třeba nabídnul Lemieuxovi v roce 1992 sedmiletou smlouvu na 42 miliónů dolarů, a to s dodatkem, podle něhož měl jeho hoch „vždycky vydělávat minimálně o milión víc než Gretzky“.

Těsný boj

Na Silvestra 1988 odehrál památný a zřejmě už neopakovatelný zápas, kdy nastřílel New Jersey pět branek. Každou jinak – v přesilovce, v oslabení, pět na pět, z trestného střílení a do prázdné branky. V utkání bodoval dohromady osmkrát. V dubnu přidal proti Philadelphii další pětigólový, osmibodový zápas. Oběma čísly vyrovnal Lemieux individuální rekordy play off.

V průběhu sezóny zaznamenal dvanáctkrát pět nebo víc bodů (8x pět, 1x šest, 1x sedm, 2x osm). Vždycky si uměl pomoct na přesilovkách. Čtyři historicky nejlepší sezónní výkony na přesilovce patří Lemieuxovi. Tento rok vytvořil 80 body (22+58) v početní výhodě rekord NHL. Gretzkyho osobák je 61 (totéž dokázal ve své druhé sezóně Crosby).

Na vysněnou 200 bodovou metu to ale nakonec nestačilo. Dva zápasy před koncem potřeboval čtyři body. Nejdřív udělal 0+1. Před závěrečným duelem potřeboval stále tři body, což byl skoro jeho sezónní průměr (2,61). Při výhře 6:5 nad Philadelphií dosáhl na dva. Ve druhé třetině zvyšoval na 3:2, v prodloužení pak upravil druhým gólem na 6:5.

Celkových 199 bodů zůstalo Lemieuxovým kariérním maximem. Kdyby nevynechal čtyři utkání, nejspíš by kulatou metu pokořil. Zdravotní problémy, které ho stály spoustu zápasů, mu nedovolily dvoustovku překonat ani později; třikrát v kariéře ještě pokořil 160 bodů.

Lepší byl a je pouze Wayne Gretzky, který v Edmontonu čtyřikrát překročil 200 bodů. V Los Angeles bylo jeho maximem 168 bodů právě z ročníku 1988-89. Na Gretzkyho rekordní sezónu 1985-86 (215) si posvítíme příště.

