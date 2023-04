Stopka a pak? Tribuna! Vítězná sestava se nemění, vědí v Torontu

Byl to možná klíčový moment celé série. Michael Bunting daleko za hranou pravidel trefil Erika Černáka a pobořil defenzivní val tampských Bolts. Jeho třízápasová suspendace, kterou za faul na slovenského beka dostal, je fuč, přesto autor 23 gólů a 49 bodů ze základní části do pátého duelu nenastoupí. V Torontu dobře vědí, že se vítězná sestava nemění. A to dokonce i na úkor pátého nejlepšího střelce a pátého nejproduktivnějšího hráče Maple Leafs.

Bunting?

V základní části veledůležitý člen top six, tedy elitních dvou útoků Javorových listů.

Jenže ve vyřazovacích bojích o svou výsadní pozici – kvůli zmíněné suspendaci – přišel, ve druhé formaci nahradil levného Kanaďana (má podepsáno jen za 950 tisíc dolarů ročně) americký nováček Matthew Knies.

Znamenitě.

A tak dostane vedle Mitche Marnera s Johnem Tavaresem příležitost znovu.

A Bunting vynechá další zápas. V letošním play-off tak zatím zůstane na osmi minutách a 32 sekundách.

Finalista Calderovy trofeje za sezonu 2021/2022 to bere sportovně. "Mým úkolem je být dobrým spoluhráčem a toho se budu držet. Podpořím ostatní kluky a počkám, až mě zase bude chtít trenér poslat na led."

Nejspíš pomohlo, že kouč Sheldon Keefe Buntingovi vysvětlil, že s ním počítá. Jen protentokrát jednoduše nesáhne do sestavy, co Torontu vybojovala tři triumfy za sebou. "Ta parta vyhrála třikrát v řadě, a tak ji necháme pohromadě. Ale nebylo to jednoduché rozhodování."

Keefe ví, že si Bunting mezi mantinely rozumí s týmovými superhvězdami v čele s Tavaresem a Austonem Matthewsem a že také dovede řádně znepříjemnit soupeřům život.

Vypadá to na první pohled jako nevídaný luxus nechat sedět takového borce. Je to, jako by se bostonští Bruins rozhodli hrát bez Pavla Zachy. Jenže stará poučka praví "Neopravuj, co není rozbité." A Knies se osvědčil, mančaft vítězí, a tak na Buntinga zbyl Černý Petr.

Své kvality bude moct předvést jindy. "Vyrovnám se s tím, musel jsem na své cestě do NHL překonat mnoho překážek," říká rodák z ontarijského Scarborough, který naplno prorazil loni – v šestadvaceti.

Keefe možná vzal v potaz i prostý fakt, že Bunting výrazně těží ze špičkových spoluhráčů, bez nich je výrazně méně efektivní. A jelikož nejspíš nechtěl sahat do první a druhé lajny, neměl pro bývalého plejera arizonských Kojotů padnoucí roli.

A tak zůstane 49 bodů na tribuně. Minimálně pro partii číslo 5.

