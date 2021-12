Stopka pro Pastrňáka i Predátory. NHL šachuje s programem, na vině je COVID

V noci na pátek poslali bostonští Medvědi na led jen 17 bruslařů, i na tradiční klub z Beantownu dolehla současná koronavirová krize. Mimo hru zůstali kapitán Patrice Bergeron i univerzál Brad Marchand, pauzírovali i další hokejisté. Výsledek? Prohra 1:3 s NY Islanders a logické rozhodnutí NHL: David Pastrňák a spol. nastoupí k dalším duelům až po vánoční přestávce. Ten samý verdikt padl v případě Predátorů z Nashvillu.

Boston měl v sobotu nastoupit proti svým tradičním rivalům. Na bitvu s montrealskými Canadiens ovšem nedošlo.

Posléze bylo oznámeno, že Bruins v původním termínu nenastoupí ani proti Coloradu, Ottawě a Carolině. Do akce tak půjde družina kouče Bruce Cassidyho nejdřív 27. prosince proti Pittsburghu.

"NHL se snaží co nejlépe adaptovat na současnou situaci, přizpůsobuje svůj program s důrazem na to, aby udržela co nejvíce hráčů zdravých, aby se nezkracovala sezona a aby mohlo dojít na boje o Stanley Cup," uvedl Don Sweeney, GM Medvědů pro oficiální ligový web.

Dobře si uvědomuje, o co se hraje. Či spíš nehraje. Boston má momentálně na COVID listině osm plejerů, nově přibyl i hvězdný Kanaďan Taylor Hall.

Sweeneyho těší, že drtivá většina nakažených má jen mírné příznaky. "A někteří dokonce vůbec žádné nulové," podotkl. Nákaza koronavirem se u Black & Gold netýká jen hráčů, ale také několika členů realizačního týmu.

To platí také v případě Nashvillu. Predátoři i přes výrazné oslabení zvládli páteční mač s Chicagem, výhra nad Blackhawks ovšem bude pro partu kolem švýcarského machra Romana Josiho na delší dobu poslední.

Do NHL má opět zasáhnout až po vánoční přestávce, sedmadvacátého proti Dallas Stars. V mezidobí bude Josi a spol. trénovat, stejně jako Pastrňák a jeho zdraví spoluhráči. "Dokud to budeme mít od NHL povolené, budeme chodit na led," podotkl Sweeney.

I Nashvillu chybí osm hokejistů, včetně zkušených opor Mikaela Granlunda s Ryanem Johansenem. Na COVID listině je také hlavní kouč John Hynes s pěti asistenty. Situace napříč NHL přišla už před pár dny neudržitelná Nicku Cousinsovi.

Osmadvacetiletý forvard Preds apeloval na zámořskou soutěž, ať přeruší svůj program a protáhne vánoční přestávku. NHL sáhla po méně radikálním řešení, stopku mají jen koronavirem výrazně postižené kluby.

Mimochodem, Cousins je jedním z oné osmičky nashvillských absentérů. Teď budou v Tennessee pauzírovat všichni.

