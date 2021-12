Stopněte NHL, vždyť je to absurdní! Predátor volá po delší vánoční přestávce

NHL se zostra šíří koronavirus, třeba v Calgary vyřadil 16 hokejistů a také třiašedesátiletého trenéra Darryla Suttera. V Montrealu se z preventivních důvodů hrálo bez diváků a předpokládá se, že diváci budou moct zpátky na tribuny až v lednu. A to jen část z nich, kapacita Centre Bell bude omezena. Velké potíže mají také na Floridě a své o COVID 19 vědí také v Nashvillu. Právě jeden z tamních hráčů kroutí hlavou nad tím, že slavná liga stále pokračuje.

Když Nick Cousins na sociálních sítích zachytil příspěvek od někdejšího bitkaře Nicka Kypreose o tom, že NHL nehodlá odložit čtvrteční souboj mezi Pantery a LA Kings, vyťukal na klávesnici všeříkající komentář.

"Co takhle stopnout NHL a obnovit ji až po Vánocích? Tohle je směšné," hodil do placu svůj návrh.

Zámořská profiliga tradičně přes prosincové svátky pauzíruje, nehraje se zpravidla od Štědrého dne do Štěpána.

Kdyby vyslyšela Cousinse, přišla by navíc o celý hrací týden. Je otázkou, zda by si takový zásah do harmonogramu mohla dovolit a co by to znamenalo pro hráče směrem k olympiádě.

Na druhou stranu jsou tu desítky hráčů, co aktuálně nemohou hrát. Cousins je jedním z nich, podobně je na tom i jeho pět nashvillských kumpánů, včetně štědře placených opor Mikaela Granlunda s Ryanem Johansenem.

Je NHL ještě regulérní? To je dotaz z opačného spektra. Nepříjemný, ale na místě.

Kapitána Predátorů Romana Josiho se před čtvrteční partií s Coloradem ptali, zda by nestálo za to duel odložit. Josiho družina je oslabena o šest členů, o stejný počet členů zchudl také realizační tým.

"To rozhodnutí není na mě," prohodil. "S kluky se soustředíme na to, abychom dnes večer vyhráli. Všechno ostatní není v našich rukách. Situace napříč NHL každopádně není dobrá, nejde jen o nás," dodal.

Se čtyřmi farmáři a dvěma kouči z AHL nakonec Nashville senzačně Laviny porazil. Jenže tím boj pro Preds nekončí. Oslabení budou i příště. Stejně jako pár dalších klubů. A pak jsou tu Flames, kterým se zápasy odkládají.

Není divu, že jsou slyšet rozporuplné reakce. Současný stav působí neudržitelně. Možná je tak Cousinsův návrh víc než pouhým výkřikem do tmy.

