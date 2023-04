Když o sobě loni prohodil, že se stále počítá mezi elitní obránce NHL, mnozí kroutili hlavou. Erik Karlsson měl mít nejlepší roky za sebou, i kvůli zraněním, které kníratého Švéda připravila od sezony 2017/18 o 69 zápasů. Jenže rodák z Landsbro všechny kritiky umlčel vpravdě historickým ročníkem. Jako první zadák od roku 1992 zdolal metu 100 bodů a David Quinn, trenér San Jose, opět prohodil: "Jeho výkony jsou na Norrisovu trofej."

Zda si cenu pro nejlepšího beka – byla by jeho třetí v kariéře – zaslouží, nebo ne, ponechme teď stranou.

Tohle bude oslava ofenzivního kumštu.

Protože i když můžete mít k jeho hře směrem dozadu tisíc a jednu výhradu, Karlssonovi se povedlo cosi mimořádného. Nevídaného. Na stovku před ním dosáhlo jen pět obránců. Bobby Orr (6x), Paul Coffey (5x), Al MacInnis, Denis Potvin a Leetch.

Všechno beci světové extratřídy, legendy, členové Síně slávy.

„Cítím, že jsem na tom po fyzické i psychické stránce dobře. A tak se snažím každý den v sobě živit motivaci a hrát co nejlépe. Jsem rád, že i přes výsledkově nelehké období se mi tu hranici povedlo pokořit,“ podotkl Karlsson.

Sto bodů udělal ve 32 letech, jako suverénně nejstarší. Coffeymu, nebo snad, jak mu familiárně říká jeden redakční kolega, „Pavlíkovi Kávičků“ bylo osmadvacet, když zapsal stovku popáté a naposledy.

Quinn na Karlssonovi oceňuje, že v bídě, ve které se Sharks topí, sbíral spoustu bodů ve hře za rovnovážného počtu hokejistů na ledě (74, s Davidem Pastrňákem dělené druhé místo v NHL). „Popravdě, když se podíváte na situaci, v jaké jsme, je to něco neuvěřitelného.“

Jubilejní bod si Karlsson připsal v duelu s Winnipegem. Tryskáči, letící za postupem do play-off, porazili San Jose 6:2.

Oba góly poražených dal právě borec s číslem 65. Na ten druhý, který byl zároveň stým bodovým zápisem, mu nabil Tomáš Hertl.

Karlsson každopádně ještě nekončí, do finiše sezony mu stále zbývají dva duely, a tak je klidně možné, že se postará o jeden z deseti nejproduktivnějších ročníků, které NHL v podání beka viděla.

Po 31 letech má NHL obránce se 100 body.



Protáhne se Erik Karlsson do TOP 10? Do konce sezony mu zbývají dva zápasy. pic.twitter.com/9ti4ppVmdi — Tomáš Zatloukal (@TieZatloukal) April 11, 2023

Byla by to třešnička na dortu a zcela upřímně, o co jiného Karlsson se spoluhráči ještě mohou hrát? A mimochodem, dali byste mu Norris Trophy, nebo byste spíše upřednostnili někoho z komplexnějších machrů, třeba Adama Foxe?

Diskuze je vaše.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 300 Kč na své první sázky!

Share on Google+