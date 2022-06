Strach o Kučerova, ruskou superstar zranil Toews. Věděl, co dělá, míní Cooper

Dvěma asistencemi jen stvrdil svou mimořádnou vizitku, když dojde na boje o Stanley Cup. Už pouze Wayne Gretzky, Mike Bossy a Bryan Trottier nastřádali v play-off třikrát za sebou aspoň 25 bodů. Nikita Kučerov je zkrátka výjimečný. Kdybyste hledali jeden jediný důvod, proč Tampa Bay potřetí za sebou válčí ve finále, rodák z Majkopu by rozhodně nepředstavoval špatnou volbu. Logicky se tak stává terčem soupeřů, jako v noci na úterý, kdy to schytal od Devona Toewse.

Sám se umí dostat soupeřům pod kůži, herním stylem mnohdy připomíná Petera Forsberga, legendu Colorada.

Právě proti Lavinám teď "Kuch" stojí. Či – vzhledem k závěru třetího mače finálové série – kulhá. Kučerova totiž do zad krosčekoval Toews a fenomenálního útočníka zranil.

Kučerov to sice chvíli zkusil, poté co ale dvakrát vystřelil golfákem, zamířil do kabiny. Evidetnně bolavý, těžko se narovnával, belhal se.

Co přesně šestaosmdesátku trápí? Trenér Bolts Jon Cooper žádné informace o Kučerově stavu neposkytl. Zaprvé se hrají vyřazovací boje, během nichž se takové věci jednoduše novinářům nepouští, zadruhé nejspíš sám ještě neměl podrobné zprávy.

Co naopak do tisku bez okolků pověděl, byla výtka směrem k Toewsovi. "Ano, hokej je kontaktní sport, ale mazaní hráči moc dobře vědí, co dělají se svou hokejkou. Ostatně jsme to všichni viděli."

Coopera pochopitelně štve potenciální ztráta klíčového plejera pro další duely. Navíc způsobená okatým faulem, zákrokem, při němž bylo zřetelné, že nemá za cíl jen Kučerova odstavit od puku, ale dát mu karbonovou hůl pořádně pocítit na bedrech.

Kdo sleduje NHL dlouhodobě, ví, že "Kuch" schytává spoustu ran a jeho tělo utržilo za poslední roky kupu šrámů (opět se nabízí paralela s Forsbergem). I čeští žurnalisté se sugestivně ptali: "Kolik ran ještě devětadvacetiletý válečník vydrží?"

Tu od Toewse už ne, byť se bolest snažil i tentokrát překonat. Bylo ale jasné, že dál to nepůjde. Vítězství 6:2 a návrat do série tak se spoluhráči na kluzišti neoslavil.

"Byl to nebezpečný zákrok," míní Victor Hedman, další veledůležitý muž Lightning.

V kabině Tampy neočekávají, že by byl – v minulosti nikdy nesuspendovaný – Toews nějak dodatečně potrestán. "Nejspíš k tomu nedojde," myslí si Hedman. Co vy, trestali byste?

Pro Coopera by Kučerovova absence v dalším průběhu finále byla kritická, i kvůli návratu na marodku v podání Braydena Pointa.

