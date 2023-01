Strach o Stonea. Vrátily se potíže se zády

Chronické zranění, to není nikdy nic dobrého. Tím spíš, když jde o sportovce. Mark Stone, kapitán Vegas Golden Knights, řeší další komplikaci. Opět vypadává ze sestavy a opět za to mohou problémy se zády.

V čtvrtek vypadl Stone ze hry, od té doby prohráli Golden Knights oba zápasy, oba na domácím ledě. Nemusí to být nutně kvůli jeho absenci, nicméně když na ledě chybí, je to znát.

Zprvu bylo médiím prozrazeno, že jde o zranění v horní části těla a že chybět bude v rámci týdnů. Nicméně novináři se dozvěděli víc a nepublikovali nic, co by potěšilo fanoušky Vegas.

Marka Stonea totiž opět trápí záda. V minulé sezoně kvůli tomuto problému přišel o pětačtyřicet utkání. V květnu prošel operací a vypadalo to, že problém je zažehnán. Až do teď.

Stone přitom patří k nejlepším hráčům Vegas. Jeho přínos na ledě je do očí bijící. 38 bodů v 43 utkáních, navíc neúnavná práce do defenzivy a příkladné vedení týmu. Chybět bude tím pádem i v kabině. A to v tu nejméně vhodnou chvíli, tedy v moment, kdy se boj o play off začíná pořádně vyostřovat.

„Není fér dávat tíhu celého týmu na jednoho hráče,“ řekl k tomu trenér Vegas Bruce Cassidy. „Když byl mimo Jack Eichel, ostatní do toho pořádně kopli a nahradili ho. V kabině teď víme, že nám vypadnul důležitý hráč, kterého je třeba nahradit.“

Jelikož je absence Stonea vyjádřena v rámci týdnů, začíná se mírně spekulovat o tom, jestli vlastně nemá po sezoně. Jelikož jde o opakující se zranění, nedává smysl pro hráče ani tým, aby se jeho návrat zbytečně urychlil.

A jak známe Vegas, dokáží z toho vybruslit. Stone by tím pádem mohl na listinu dlouhodobě zraněných, čímž by se pro Vegas uvolnilo devět milionů dolarů pod platovým stropem. Do konce sezony by tak mohla přijít posila a Stone by se mohl v klidu připravit na příští sezonu.

