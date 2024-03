Strádání v San Jose vyměnil za souhru s Kučerovem a Stamkosem. Duclair v Tampě září

V minulé sezóně pomohl 11 body v play-off Floridě Panthers až do finále, v létě se ale stal obětí platového stropu a generální manažer Bill Zito jej poslal o dům dál do San Jose. V dresu nejhoršího týmu NHL se osmadvacetiletý Kanaďan trápil, bylo na něm znát, že si to takříkajíc „neměl s kým ťuknout“.

Před uzávěrkou přestupů byl velký cestovatel opět vyměněn, ze slabých Sharks byl vyměněn do svého již osmého týmu v NHL (po Rangers, Coyotes, Blackhawks, Blue Jackets, Senators, Panthers a zmiňovaného San Jose), kterým se stala Tampa Bay. A na floridském poloostrově pookřál.

V sedmi zápasech v dresu Lightning posbíral Anthony Duclair devět bodů (5+4) a svěřenci Jona Coopera s rychlonohým křídelníkem na ledě přestříleli soupeře drtivým poměrem 12:4. Většinu minut odehrál po boku Stevena Stamkose a Anthonyho Cirelliho, dobrý dojem ale udělal i v první formaci s nejproduktivnějším hráčem ligy Nikitou Kučerovem a Braydenem Pointem.

Duclairovy individuální statistiky za dobu působení v Tampě jsou sice zkresleny vysokou úspěšností střelby (31 % z jeho pokusů na branku skončilo v síti), příjemním překvapením je ale jeho pozitivní vliv na hru Kučerova s Pointem. V posledních zápasech hvězdy Bolts na ledě dominují, což se projevuje i na výsledcích týmu.

Tampa zvítězila v sedmi z posledních osmi zápasů (a i v tom osmém alespoň bodovala). Naposledy doma porazila silný Boston 3:1. Z Lightning jde před play-off opět strach, a nenápadná posila Anthony Duclair na tom má velký podíl.

