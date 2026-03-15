NHL.cz na Facebooku

NHL

Strašidelný moment prožil Černyšov, ruský mladík skončil v krvi

15. března 15:22

Jakub Ťoupek

Hned v úvodu utkání San Jose s Montrealem došlo ke strašidelnému momentu, kdy se Igor Černyšov po kontaktu s Mathesonem nepříjemně a nekontrolovatelně složil k ledu. Pokoušel se vstát, dvakrát ještě upadl, a nakonec musel do kabin za pomoci lékařů.

Útočník Sharks Igor Černyšov nakonec s týmem po hrůzostrašném pádu odcestuje na zápas do Ottawy, kde by se dnes měli Žraloci představit od 22 hodin. Na první pohled tak velmi nebezpečná situace snad dopadla dobře.

Hlavní trenér Ryan Warsofsky uvedl, že Černyšov byl převezen do nemocnice poté, co se zhruba 20 sekund po zahájení utkání srazil s obráncem Canadiens Mikem Mathesonem a tvrdě upadl ve středním pásmu, sklouzl po ledě hlavou napřed a poranil si obličej.

Dvacetileté křídlo se poté dvakrát pokusilo postavit, ale pokaždé ztratilo rovnováhu, zatímco čárový rozhodčí se ho snažil udržet na nohou. Na led pak vyběhl trenér Sharks a spolu s obráncem Vincentem Desharnaisem pomohl Černyšovovi do šatny, zatímco diváci v Bell Centre tiše přihlíželi.

„Byla to děsivá situace, ale tak nějak jsme věděli, že bude v pořádku,“ řekl Warsofsky po vítězství 4:2. „Zranění se stávají a když vidíte, jak to někoho potká, musíte hrát i za něj.“

„Viděl jsem, jak upadl, viděl jsem, jak se snaží vstát, a bylo jasné, že mu není dobře, tak jsem se snažil dojet co nejrychleji a pomoct mu,“ dodával Desharnais. „Mikey Matheson a Alexandre Carrier za mnou po první třetině přišli a ptali se mě: ‚Je v pořádku?‘ Myslím, že to byla smolná situace a nevěřím, že to Mikey udělal schválně, prostě to byla smůla. Ale myslím, že je teď v pořádku, a to je v tuto chvíli to jediné, na čem záleží.“

K situaci se vyjádřil také Matheson, kterého překvapilo, jakým způsobem ruský útočník upadl.

„Trochu jsem se od té akce odtrhl a hra se přesunula na druhou stranu, takže jsem se dostal až na druhou stranu hřiště, než mi vůbec došlo, že leží na ledě,“ prohlásil. „Pak jsem se otočil a viděl, jak se potácí, takže to rozhodně vypadalo dost děsivě. „Není to nic, co by člověk chtěl vidět, a doufám, že je v pořádku.“

I Canadiens vydali na sociálních sítích prohlášení, ve kterém uvedli, že jejich myšlenky jsou s ruským útočníkem.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Minimálně 10 milionů dolarů. Tahoun Šavlí chce v Buffalu zůstat, ale za královských podmínek

15. března 13:39

Češi spjatí s jedním klubem NHL: Čtyři legendy i Pastrňák

15. března 7:27

Češi a Slováci: Nečas jediným střelcem Avalanche! Chmelař přispěl k výhře Rangers

15. března 7:13

Celebrini nasměroval Sharks k další výhře! Kopitar nejproduktivnějším hráčem Kings v historii

15. března 7:03

nhl.cz doporučuje

Nová šance pro Jiříčka. Český bek míří do Philadelphie

6. března 17:26

RETRO POHLED: Falešný mýtus o „náhodném“ Naganu

24. února 10:30

Slafkovský dospěl, McDavid byl hajzlík! Zápas o bronz na ZOH jsem obrečel, vypráví Gáborík

19. února 11:59

Nejlepší z nejlepších! Tohle je TOP 10 hvězd na letošních ZOH

11. února 9:00

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.