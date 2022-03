Středa v NHL: Rangers pokračují v jízdě, Vegas bojuje o play off

Hned šesti zápasy pokračuje ve středu program NHL. Jedním z taháků noci je souboj týmů z Original Six, do Detroitu totiž přijedou Rangers. Kromě nich bude hrát například Vegas, které bude bojovat o důležité body pro play off na kluzišti Seattlu. Čeká nás taky odveta Vancouveru se St. Louis či Edmonton proti LA.

Souboj kandidáta na titul proti týmu z formy. Rangers v posledních dnech potvrzují roli jednoho z nejlepších týmů konference. Až na výbuch proti Devils mají stabilní výsledky, dvakrát v průběhu pár dní porazili i Penguins. To Detroit už chce konec sezony, naposledy dostal právě od Pittsburghu jedenáct branek.

Dvě důležité bitvy se svedou na západním pobřeží. Edmonton doma přivítá Los Angeles. Může to být jeden z klíčových duelů celé sezony, týmy dělí pouhopouhé dva body. Oba týmy mají kolísavou formu, bude zajímavé sledovat, kdo vytěží víc.

Druhé podstatné utkání se odehraje v Seattlu, kam přijede Vegas. Ti v březnu víckrát prohráli, než vyhráli, a z klidného proplutí do play off je nyní souboj o holé přežití. Parta kolem Paciorettyho totiž momentálně na pozicích zaručující postup není. Situaci nemají Rytíři ve svých rukou.

Dohání je totiž i dvojice kanadských týmů. Winnipeg i Vancouver jsou na dostřel. Prvně jmenovaný tým hraje na ledě nevyzpytatelného Buffala, ten druhý se podruhé během pár dnů střetne se St. Louis.

Posledním zápasem, který jsme ještě nezmínili, je střet Arizony se San Jose. Na rozdíl od všech zmíněných týmů už o nic nehrají. Arizona je po nadějných výsledcích opět na dně ligy, San Jose dohrává sezonu těsně pod středem tabulky.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+