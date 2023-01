Stříbrná hokejka i něco od Tiffanyho. Tavares je tisícovkařem, metu oslavil stylově

V náruči si nesl synka s bundou, co zdobil všeříkající nápis TAVARES 1000. S druhým, stejně oděným potomkem kráčela jeho paní. Na tribuně seděli táta Joe s mámou Barbarou. John Tavares si zkrátka užil slavnostní ceremoniál ve Scotiabank Center se svými nejbližšími. Co se slavilo? Tisíc mačů v NHL!

Je to magická meta.

Odehrát tisícovku zápasů mezi elitou platí za jeden z počinů, které Jiří Stránský, dnes šéf Archivu českého hokeje, kdysi označil za hranici nesmrtelnosti.

O tom, jak je tenhle milník uznávaný, se nedávno přesvědčil i David Krejčí. O jeho cestě k němu byl natočen dokument, který měl před pár dny zámořskou premiéru.

20. února by pak měl převzít stříbrnou hokejku, která je určena každému hráči, co tisícovku v NHL pokoří.

Tavares už to ví, už ji má. Krom ní převzal ještě křišťálovou trofej od Tiffanyho jako vyjádření respektu a uznání od vedení kanadsko-americké ligy.

„Snažil jsem se soustředit jen na svou práci, zůstat nohama na zemi. Chtěl jsem na ledě odvést kvalitní výkon, ta oslava byla takovým bonusem,“ povídal synovec stejnojmenné lakrosové legendy.

Torontský kapitán zůstal jako tradičně pokorný, nechal za sebe mluvit skutky. Proti washingtonským Capitals dirigoval výhru Maple Leafs dvěma asistencemi.

Stylový způsob, jak odehrát tisící zápas, co říkáte?

Šlo o jeho 945. a 946. bod v NHL, blíží se tak další party na počest produktivního centra, v jehož hře i vystupování se zrcadlí to nejlepší, co mohou děti od hokejových profesionálů odkoukat. Těžko byste pro ně hledali lepší vzor.

Tavares se v noci na pondělí ukázal jako správný lídr i ve chvíli, když se postavil za Morgana Riellyho. Ten dal konečně svůj první gól v sezoně!

Čekal na něj 36 startů a od mnohých slýchal za dlouhé sucho kritiku.

„Nevím, jestli jsem někdy hrál s větším profíkem, než je Morgan. Je to hráč světové extratřídy, báječný člověk i vůdčí typ. Muselo to být pro něj složité období, ale on nevěšel hlavu.“

Vztah, který má kabina k Tavaresovi, pak reflektoval ruský gólman Ilja Samsonov.

„Dnes jsme hráli hlavně pro Johnnyho.“ Pro 375. tisícovkaře v dějinách NHL.

