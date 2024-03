Stříbrné svaly pro Ďábly. Z Colorada přichází obr, co rozdává rány

Setkání s ním bolí. A to ani Kurtis MacDermid, pokračovatel kanadsko-amerického hokejového rodu, nemusí odhodit rukavice. Nemá oslnivou techniku hole, nedere se do zakončení, jeho specialitou je důraz. Ostré srážky, kterými umí spoluhráče nabudit a soupeřům maximálně znepříjemnit pobyt na ledové ploše. To v play-off chcete.

New Jersey přivádí v krátké době již druhou posilu.

Jenže zatímco Chris Tanev je akvizicí jen na papíře (Devils převzali 25 procent jeho gáže), MacDermid by měl dres s rohatým N skutečně obléknout.

A pomoct svými svaly. Měří 195 centimetrů, váží přes metrák. Hity rozdává s takovou frekvencí jako málokdo. Jen pět hráčů s alespoň 20 starty je napříč NHL v tomto směru aktivnější.

54 střetů v 29 zápasech zní samo o sobě přesvědčivě, když dodáme, že MacDermid v průměru hraje jen 5 minut za večer, výsledný obrázek je ještě impozantnější.

Jako by se mezi mantinely jen srážel... Tvrdost má v krvi, podobný styl vyznával i táta Paul (1303 trestných minut v NHL) i brácha Lane (540 v AHL).

MacDermid se umí porvat, byť v této sezoně se mezi elitou oháněl pěstmi jen jednou. Zato zcela suverénně.



Z Colorada, se kterým získal před dvěma lety Stanley Cup, přichází s přívětivou stropovou zátěží těsně pod milion dolarů. I taková úspora je pro Avs vítaná.

Agresivního čahouna pustily Laviny kvůli tomu, aby samy mohly pro vyřazovací boje vylepšit svůj kádr. Manévrovací prostor je jim cennější než MacDermidovy kvality (navíc mají obdobné hráče v zásobě).

Získaly za něj nepodepsaného Rusa Zachara Bardakova a sedmou volbu v letošním draftu.

