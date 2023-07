Stříbrný medailista z juniorského MS podepsal s farmou Chicaga

Koncem června si vyslechl své jméno při dražbě talentů v Nashvillu. A teď nabyl jistotu, že zástupcům Chicaga bude pěkně na očích: mladík Marcel Marcel nadcházející ročník stráví ve farmářské AHL.

Uzavření ročního svazku potvrdil tým Rockford Icehogs prostřednictvím oficiálních webových stránek. Marcel by se měl v záložním celku Blackhawks potkat s krajanem Michalem Teplým.

Téměř dva metry vysokého a přes metrák vážícího hokejistu lze definovat jako klasického power forvarda. Díky svým fyzickým parametrům je nebezpečný ve slotu, každý souboj s ním hodně bolí.

Devatenáctiletý Marcel to loni dokazoval v juniorské QMJHL, kde zaznamenal 32 bodů. Oko u skautů si každopádně udělal hlavně na světovém šampionátu do dvaceti let.

Marcel Marcel goes coast-to-coast to give Czechia the lead ????#WorldJuniors pic.twitter.com/EJH9i3RSzy — TSN (@TSN_Sports) January 2, 2023

Odchovanec plzeňského hokeje přispěl k senzačnímu stříbru dvěma góly a čtyřmi nahrávkami během sedmi utkání. I proto se konečně dočkal: Chicago ho zvolilo ze 131. pozice.

Od nové sezony Marcel vyhlíží plnohodnotný přechod do seniorské kategorie, se kterou má zatím pouze dílčí zkušenosti – před více než rokem se objevil v 18 extraligových kláních.

Připomínáme, že ve Windy City je česko-slovenská stopa poměrně výrazná. Zástupci organizace letos na draftu vybrali ještě Adama Gajana, Martina Mišiaka a Jiřího Felcmana.

Share on Google+