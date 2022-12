Střílej už! Huberdeau zbytečnými kudrlinkami potopil Flames

V NHL moc lepších hokejových architektů nenajdete. Přihrávky Jonathana Huberdeaua jsou ničivou zbraní první kategorie. Někdy ale kanadský borec zapomíná na to, že může klidně vystřelit. Jako v noci na ledě Los Angeles, kde mohl několikrát rozhodnout. Ale nestalo se, a tak slavil soupeř.

Huberdeau se v prosinci gólově prosadil pouze dvakrát. V půlce měsíce proti Montrealu a paradoxně i dnes proti Los Angeles. I přes to si vyslechl nepříjemná slova od trenéra, možná i od spoluhráčů v kabině.

„Jediná věc, která mě ze zápasu štvala, byla chybějící střelba v prodloužení. My jsme nestříleli z vyložených pozic, jejich střelec rozhodl,“ lamentoval po zápase Darryl Sutter.

Nedlouho před tím, co Adrian Kempe rozhodnul, přerušil u vlastní branky akci Flames. To když se Huberdeau snažil nahrát Backlundovi. Nedlouho předtím se snažil procpat nahrávku mezi nohama na Kadriho. Obě situace řešil zbytečně špatně, z obou nic nebylo.

Na přehrávači si klikněte na časy 1:20 a 3:16. Pro lepší přehled – Huberdeau je desítka v bílém dresu.

„Myslím, že jste to všichni viděli. Musím střílet,“ sypal si pak popel na hlavu. „Mám to tak pořád, je to na prd. Musím střílet víc. Snažím se nahrávkou najít spoluhráče, aby mohl zakončit do prázdné brány, ale musím to řešit jednodušeji, prostě vystřelit.“

Huberdeau zatím obecně zapadá do zklamání, kterým Calgary doposud v sezoně je. Se zářivými letními posilami se čekalo víc. Boj o play off bude velmi těžký, celek z Alberty nemá vůbec nic jistého. Z nastoleného tempa totiž neslevuje Las Vegas, Los Angeles drží krok a Seattle je příjemným překvapením.

I proto v konečném součtu může Flames mrzet každý ztracený bod. Hned čtyři z posledních šesti proher přišly až po remíze v základní hrací době. Calgary je se sedmi prohrami v prodloužení či nájezdech „nejlepší“ z celé Západní konference.

