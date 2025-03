Stroj času? Mrázek vychytal triumf pro Detroit, Kane bral pět bodů!

Ne, nepíše se rok 2016. Petr Mrázek si tehdy posunul osobní rekord v počtu výher na 27, Red Wings v něm viděli gólmana budoucnosti. Patrick Kane vyhrál za 106 bodů svou premiérovou Art Ross Trophy a platil za nejlepšího hokejistu planety. Od té doby utekla téměř celá dekáda, to jen detroitská výhra 7:3 nad buffalskými Šavlemi přinesla závan starých časů.

Mrázek je po letech opět brankářem Rudých křídel.

A tak, jak to dovede snad jen on, pomohl svému mančaftu z bryndy. Kdysi byl strůjcem mimořádného tažení carolinských Hurikánů, které skončilo senzačním postupem do play-off. Teď oživil naděje Detroitu na vyřazovací boje, když pomohl utnout černou sérii šesti porážek.

V ikonickém dresu s okřídleným kolem slavil poprvé od roku 2018, kdy 17. února byl u vítězství 3:1 nad nashvillskými Predátory.

V Hockeytownu se český reprezentant představil poprvé od svého pátečního příchodu z Chicaga. Bílý dres s červenými čísly. takhle to pro něj kdysi v NHL začalo, v roce 2013...

U Blackhawks se ostravský rodák stal nadbytečným, a tak rozdává nostalgii na své osudové adrese.

Back where it all began for Petr Mrazek ???? pic.twitter.com/LbAOCOTUa4 — Sportsnet (@Sportsnet) March 12, 2025

„Vděčíme mu za dva body. Vytáhl několik důležitých zákroků a dodal nám sebevědomí,” smekl před ním kouč Detroitu Todd McLellan. Tomu spadl kámen ze srdce, protože po porážce 1:2 s ottawskými Senátory to vypadalo, že výsledkové trápení nezlomí ani sebelepší výkon.

„Hokej nemá logiku. Myslím si, že minule jsme hráli lépe a padli jsme. Tentokrát jsme se dočkali a je to pro nás velká úleva,” pověděl McLellan, který sice Red Wings zprvu vzkřísil, ale nedávno kádr zabředl do nepěkné krize. Proti Ottawě nestačilo k úspěchu ani 49 střel!

„Soustředili jsme na to, abychom navázali na hru, kterou jsme se prezentovali se Sens. Jsou večery, kdy vám to padá, jindy zase ne. Naštěstí to dnes byl ten první případ,” glosoval výhru nad Šavlemi, klubem ze svého rodného města, Patrick Kane. Další z hrdinů partie.

Hvězdný Američan se také postaral o solidní retro! Bral pět bodů (2+3), poprvé od roku 2022!

Proti Buffalu dostál své přezdívce Showtime, na vícebodové mače a obzvláště pak třetiny (po první dvacetiminutovce měl bilanci 1+2) má patent. Vždyť takových period zapsal už 168 a odpoutal se od Pata LaFontainea, z krajanů je lepší v celých dějinách NHL už jen Mike Modano (177).

The first @DetroitRedWings player to record a five-point game in nearly six years...



Patrick Kane is so Showtime. ???? pic.twitter.com/gamxAyDvP2 — NHL (@NHL) March 13, 2025

Pokud jde o tříbodové třetiny, tak těch má na kontě 23. Z aktivních hokejistů jsou na tom lépe jen Connor McDavid (28), Nikita Kučerov (26), Sidney Crosby (25) a Alex Ovečkin (24).

Kane každopádně válí už delší dobu, nebyl to výkřik do tmy. Posledních 25 zápasů přetavil v 31 bodů, pro návrat Rudých křídel do bitev o Stanley Cup dělá vše možné i nemožné.

Doslova historické kousky.

Vždyť mu je šestatřicet a 113 dní k tomu, při pětibodovém představení byli starší v přebohaté detroitské historii už jen Brett Hull (37 let a 170 ní), Alex Delvecchio (37 let a 21 dní) a Brendan Shanahan (36 let a 324 dní).

Kane už dosti přesvědčivě připomíná toho supermana, jakým kdysi byl u Černých jestřábů.

Chicagu famózní hrou hned třikrát pomohl ke stříbrnému poháru!

Mimochodem, ona Art Ross Trophy zmiňovaná v úvodu zůstala jeho jedinou.

Zažil poté ledacos, ohromně ho limitovala kyčel, nesedla mu krátká štace na Manhattanu u Blueshirts. Stejně tak dodnes platí Mrazkův osobák. I on má za sebou kostrbaté roky, během nichž vystřídal pět adres, léčil spoustu zranění a jedničkou býval spíše sporadicky.

O to víc jejich čerstvé výkony na první dobrou působily skoro jako výsledek hrátek se mýtickým strojem času.

