Strome ve výběrovém řízení na Ovečkinova parťáka obstál na výbornou!

Asi byste před sezónou nenašli zoufalejší tým než právě Washington. Celek z americké metropole postrádal nejen své křídlo v podobě Toma Wilsona, ale také centra první formace Niklase Bäckströma, na kterého byl zvyklý především ruský snajpr Alexandr Ovečkin. Vedení tedy sondovalo na trhu volných hráčů a zdá se, že se trefilo do černého.

O předsezónních problémech by letos Capitals mohli přednášet na kdejaké vysoké škole. Z už tak stárnoucího mužstva vypadl hlavní centr Niklas Bäckström, který nabíjel ruskému bohatýrovi a k tomu se dlouhodobě zranil i Tom Wilson. Ani jeden se navíc stále do hry nezapojil. Vedení tedy muselo rychle jednat, a to ještě k tomu mělo dosti svázané ruce. Platový strop je totiž neúprosný. Cíl byl jasný! Sehnat za málo peněz hodně muziky.

Volba tedy padla na trojku draftu 2015. Dylan Strome neobdržel od svého předešlého zaměstnavatele kvalifikační nabídku, a tak se stal volným hráčem. Blackhawks se podobně rozhodli u několika dalších chráněných volných hráčů. Nadějný centr se nakonec rozhodl podepsat právě s Washingtonem. Smlouva byla podepsána na jeden rok za 3,5 milionů dolarů. Pro obě strany byl pakt výhodný. Dylan Strome má možnost zabojovat o lepší smlouvu a tým z hlavního města USA získal poměrně lacino slušného centra.

Již pětadvacetiletý hokejista draftovaný Arizonou se zpočátku sezony na prvním centru střídal s Kuzněcovem. Brzy ale vyšlo najevo, že Dylan Strome tíhu středního útočníka číslo jedna unese, a ruský mistr přihrávky tak dostal na starosti vedení druhé formace.

Výsledek je zatím více než uspokojivý. Kapitán Capitals si rozhodně nemůže stěžovat na svého nového centra, jelikož sám dál láme rekordy. Určitě by uvítal návrat svého dlouholetého nahrávače Niklase Bäckströma z marodky, ale Strome se jeví jako víc než kvalitní náhrada.

Sám Strome má na kontě čtyřiadvacet bodů a v týmové produktivitě je hned za zdá se nedostižným ruským kanonýrem. Své působiště a spoluhráče si zatím velmi pochvaluje.

"Kluci jsou tu skvělí a přijali mě opravdu dobře. Nastupuji na přesilovou hru a odehrál jsem několik dobrých minut. Když hrajete s tak talentovanými hráči, je to velká zábava. Je tu úžasná parta kluků s převahou veteránů. Já se jen snažím pomáhat, jak nejlépe umím."

A že přesilové hry jsou opravdu silnou stránkou prvního centra Capitals, dokazují statistiky. Téměř polovinu své bodové produkce totiž Dylan Strome nastřádal v početních výhodách.

Zdá se tedy, že Dylan Strome našel konečně ideální místo, jelikož na předešlých štacích štěstí neměl. V Arizoně moc prostoru nedostal a v Chicagu s ním doslova a do písmene nepočítali. Pro něj možná dobře, jelikož s Capitals alespoň podle současných výkonů může o vyřazovací část zabojovat, i když to bude vzhledem ke kvalitě Metropolitní divize pořádná fuška. Capitals budou muset hrát vysoko nad svoje možnosti. V Chicagu už by ale již dnes věděl, že sezona s největší pravděpodobností skončí základní částí.

Jeho smlouva sice za rok končí, ale stále bude chráněným hráčem. Uvidíme tedy, zda bude pokračovat v podobných výkonech a řekne si o navýšení, či dokonce spojí svou budoucnost s Washingtonem na delší čas. Nesmíme ovšem zapomínat na to, že vedení ze začátku hledalo dočasné řešení do návratu Niklase Bäckströma. Vypadá to, že příběh talentovaného centra, který byl draftovaný před Mitchellem Marnerem bude ještě hodně zajímavý.

Share on Google+