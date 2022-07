Subban je stále bez práce. Zájemci si vyhodnocují místo pod stropem, říká agent

Mezi největší ryby na trhu volných hráčů patří bezesporu P. K. Subban. Třiatřicetiletý obránce, jemuž po uplynulé sezoně vypršela štědrá smlouva na osm let za celkových 72 milionů dolarů, dál vyčkává. O tom, jak probíhají jednání, promluvil Subbanův agent Don Meehan.

„P. K. se právě vrátil z dovolené. Mluvil jsem s ním a lehce mu naznačil, jak jednání probíhají. Někteří zájemci ještě posuzují, kolik místa jim zbývá pod platovým stropem. Mluvíme s nimi, ale o jaké týmy jde, tak konkrétní být bohužel nemůžu,“ řekl.

V rozhovoru pro kanadský server Montreal Gazette potvrdil, že Subban nechce podpis uspěchat. Rád by měl na výběr.

„Pár celků, které mají zájem, nyní nejsou schopny uzavřít smlouvu, protože mají rozjednané jiné věci,“ připustil Meehan.

To, že je kanadský obránce stále bez práce, úplně velké překvapení není. Ačkoliv do NHL naskočil ve velkém stylu, po třicítce už jeho výkony nejsou takové. Dlouho nepatří mezi nepostradatelné muže zadních řad, v New Jersey byl v uplynulé sezoně až pátým nejvytěžovanějším bekem.

Výkonnost olympijskému vítězi z roku 2014 sice poklesla, mimo led však na sebe upoutává pozornost. Ostatně letos v červnu obdržel P. K. Subban King Clancy Memorial Trophy, která je v NHL udělována za vůdčí schopnosti na ledě i mimo něj a humanitární činnost. Mezi finalisty byl nominován dokonce potřetí za sebou.

Subban rozjel už během svého angažmá v Montrealu nadaci, jejímž prostřednictvím přispěl dětské nemocnici darem v hodnotě deseti milionů dolarů. V březnu letošního roku navíc věnoval další milion na podporu montrealské kliniky duševního zdraví Le Spot.

„S jeho přístupem byli všude spokojení. Je to oblíbený hokejista, navíc má vůdčí schopnosti,“ doplnil Meehan.

Jednasedmdesátiletý agent zastupoval Subbana při arbitráži v roce 2014, kdy pro svého klienta vyjednal vskutku parádní kontrakt. Tehdy byl rodák z Rexdale dokonce nejlépe placeným zadákem soutěže. „Na arbitráž si vzpomínám, je to jako včera. V mém věku uteče osm let docela rychle, mladí lidé to vnímají jinak,“ žertoval agent.

Jisté je, že nyní Subban podepíše kratší kontrakt za daleko menší peníz. Kde to bude, to se ovšem stále neví.

