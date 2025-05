Sullivan má plán: Z hvězd udělat tým. Rangers začínají znovu

New York Rangers ve čtvrtek představili Mikea Sullivana jako nového hlavního trenéra. Čtyřiapadesátiletý kouč přichází po dlouholetém působení u Pittsburgh Penguins a jeho hlavním cílem bude vrátit Rangers zpět mezi kandidáty na Stanley Cup. „Vím, že tenhle tým byl v posledních letech blízko Stanley Cupu. A že fanoušci mají vysoké nároky. Není to tlak – je to příležitost. A já se na ni těším.“

„Vím, že v kabině je hodně talentu, ale jak víme, samotný talent titul nevyhraje. Vyhrávají ho týmy,“ uvedl Sullivan při svém úvodním vystoupení. „Naší výzvou od prvního dne bude stát se skutečným týmem. To je něco, čím si prochází každá organizace každou sezónu. My nejsme výjimka.“

Rangers ukončili letošní ročník s bilancí 39–36–7, což znamenalo páté místo v Metropolitní divizi a neúčast v play-off. Šlo o výrazný pokles formy oproti předchozí sezoně, kdy klub ovládl základní část a postoupil až do finále Východní konference. Po této neuspokojivé sezoně vedení v dubnu propustilo trenéra Petera Laviolettea.

Sullivan odmítl hodnotit konkrétní důvody neúspěchu předchůdce, ale přiznal, že má k aktuálnímu kádru Rangers vybudovaný respekt díky častým soubojům během svého působení v Pittsburghu. „Mám velký respekt k hráčům v této kabině. Mají obrovský talent a možnost s nimi pracovat je velmi atraktivní,“ uvedl.

Jedním z hlavních témat tiskové konference byla otázka identity a týmové soudržnosti. „Mým cílem je, aby hráči pochopili, že každodenní příprava, důslednost a ochota obětovat se pro tým jsou klíčem k úspěchu,“ vysvětlil trenér. „Každý trenér před začátkem sezony doufá, že z individuálních výkonů vybuduje fungující celek. My na tom začneme pracovat od prvního dne kempu.“

Generální manažer Chris Drury uvedl, že po uvolnění Sullivana z Pittsburghu jednal rychle: „Šlo o okamžité a cílené rozhodnutí. Mike je trenér, který ví, co chce, a zná tohle prostředí.“

Sullivan působil v Rangers už v letech 2009 až 2013 jako asistent trenéra – právě v období, kdy Drury uzavíral svou hráčskou kariéru jako kapitán klubu.

„Je to trochu návrat domů,“ poznamenal Sullivan. „Ale zároveň je to úplně nová výzva. Od té doby se spousta věcí změnila. Tým je silnější, ambicióznější. A já udělám vše pro to, aby naplnil svůj potenciál.“

