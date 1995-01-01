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Šum kolem trejdu utichl. Hvězda St. Louis nikam neodejde

3. srpna 13:00

David Zlomek

Spekulace o odchodu klíčového centra jsou definitivně minulostí. Robert Thomas zůstává v St. Louis Blues a s novým generálním manažerem Alexandrem Steenem našel společnou řeč ohledně budoucího směřování organizace. „Cítím, že velká část vedení je odhodlaná vybudovat tu něco speciálního, ať už to bude hned, nebo za pár let,“ potvrdil Thomas pro The Athletic.

Březnové zvěsti o možné výměně do Buffala sice narušily důvěru mezi hráčem a vedením, během letních jednání si ale obě strany vyjasnily pozice. Thomas, kterému zbývá ještě pět let z osmiletého kontraktu na 65 milionů dolarů s plnou klauzulí o nevyměnitelnosti, si chtěl ověřit, zda s ním klub počítá jako s ústřední postavou a jaká je reálná vize návratu mezi ligovou elitu.

„Sedli jsme si a probrali spoustu detailů, které jsou pro nás důležité. Většina z nich se shodovala. Dohodli jsme se, že do toho půjdeme společně,“ dodal Thomas.

Pro sedmadvacetiletého kanadského útočníka byla klíčová právě osobnost Alexandra Steena, se kterým v roce 2019 ještě jako spoluhráč slavil zisk Stanley Cupu. Přechod z roviny bývalých parťáků z kabiny do vztahu nadřízeného a podřízeného se sice neobešel bez drobných zádrhelů, otevřená komunikace ale pochybnosti očividně rozptýlila.

Thomas navíc kvituje letní kádrové pohyby a příchod mladých útočníků Masona McTavishe a Connora McMichaela, kteří mají doplnit stávající jádro. V zákulisí se navíc čím dál hlasitěji mluví o tom, že by právě Thomas mohl převzít uvolněnou roli kapitána týmu.

„Už delší dobu mám to štěstí být asistentem kapitána a tu zodpovědnost miluji,“ neskrývá Thomas. „Hodně si věřím jako hráč i jako člověk a cítím, že bych byl skvělým lídrem. Ať už to bude s céčkem na dresu, nebo bez něj, hodlám si vzít ještě silnější slovo. Cítím, že se právě dostávám do svého nejlepšího hokejového věku.“

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