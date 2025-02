Superhvězdy se špatným pasem. BAN se netýká jen Rusů, ale i Pastrňáka s Draisaitlem

Že jste si zvykli na mezinárodní akce bez "sborné"? Momentálně učí evropské fanoušky elitářský podnik 4 Nations Face-off, jaké to je, když mimo hru zůstávají i jiné tradiční velmoci ze starého kontinentu (Česko) nebo medailisté ze světových šampionátů či olympiád (Švýcarsko či Německo). Jistě, NHL má svaté právo uspořádat si akci podle svého. Zároveň se ovšem nemůže slavná soutěž divit, že spoustu hokejových nadšenců takový formát netankuje a mají na něj přísný metr. O jaká největší esa oko divákovo přišlo?

4 Nations Face-off?

Díky nebesům za něj! Už nikdo nemusí sledovat ploužícího se a znuděného Nikitu Kučerova při dovednostních soutěžích.

Jenže pryč je také nakažlivý entuziazmus Davida Pastrňáka.

Preciznost Leona Draisaitla, aktuálně nejlepšího šutéra NHL, kterého zároveň kumpáni i protivníci opakovaně pasovali za jejího top nahrávače.

Mladický elán dalšího znamenitého špílmachra původem od našich západních sousedů - Tima Stützleho. Mimochodem, svou hrdost na rodnou hroudu dává najevo i přehlasovaným u na dresu.

Anglickou variantu neakceptoval. "To nejsem já."

Na kvartet účastníků omezená záležitost 4 Nations Face-off ochudila příznivce NHL nejen o jejich talent.

V novém kontextu se nemohli, tedy na rychlém miniturnaji mezi hojně zastoupenými národy v NHL, předvést třeba ani Martin Nečas či již zmíněný (a zatracovaný) Kučerov či Artěmij Panarin.

Spoustu špičkového hokejového umění a třeba v Pastrňákově případě showmanství zůstalo kdesi u ledu, v zásobárně, která byla, možná snad až po hříchu, nevyužita.

Divte se "Pastovi", který miluje mače za národní tým, repre je pro něj srdcová záležitost, že 4 Nations Face-off neplánoval vůbec sledovat.

Ano, nejen divákům, ale i některým plejerům, je líto, že NHL smrskla, z vícero důvodů, praktických i pragmatických, internacionální měření sil jen na čtvero národů. A ano, čtete POHLED, názorový text.

Tohle má být nejlepší hokej všech dob?

Ti se špatným pasem pak mnohdy 4 Nations Face-Off zcela ignorují ("To už se to hraje?") nebo na něj uplatňují ta nejpřísnější měřítka. Logicky, protože kvalita hokeje, případně ještě marketingový a mediální servis, je to jediné, co zbylo k obměkčení jejich srdcí.

Je snadné pochopit, že s probíhajícími zápasy přicházejí na řadu úvahy typu: "Jak by si vedli naši?", "A co by ukázal takový výběr zbytku Evropy?" či "Nedodali by tomu Rusové šťávu?".

Obzvlášť když sledujete nervózní marnost plnou nepřesností z obou stran v souboji mezi USA a Kanadou, o kterém měli ti nejtroufalejší z hokejové veřejnosti předem jasno, že půjde o "nejlepší mezinárodní zápas všech dob".

Nebo se naopak díváte na vzpouru Finů, o kterých se mluvilo i jako o fackovacím panákovi pro ostatní mančafty. Skutečně by si tam borci ze srdce Evropy uřízli tak gigantickou ostudu, že museli být vynecháni? Ve spojení třeba s top plejery Německa, Švýcarska a Slovenska?

Či snad, ano, zcela kacířská a nepřijatelná myšlenka, s reprezentanty matičky Rusi, když už k zlosti Dominika Haška jinak mohou hrát za pořadatele (NHL)?

A že o tenhle všechen kumšt musel být fanda NHL ochuzen?

Prestiž 4 Nations Face-off podkoply i omluvenky, zcela nejvýrazněji ta od Quinna Hughese. Měl být jedním z kluků z plakátu, místo toho raději lečí šrámy a odpočívá kvůli rozhodující fázi sezony NHL.

Upřednostil klub před reprezentací. Umíte si to představit v případě olympijských her?

Řekni kde ty hvězdy jsou...

Na 4 Nations Face-off chybí, mimo jiné, čistě z útočníků, druhý muž ligové produktivity Draisaitl (83 bodů), Kučerov, který je s 82 body na třetí místě, další člen TOP10 Pastrňák (68) či dvanáctý Nečas (64).

57 bodů nastřádal Artěmij Panarin, o jeden méně Stützle.

Mimo zůstala i superstar, co píše jeden z momentálně nejsilnějších příběhů NHL, Alex Ovečkin. Ten už je na to, že má neschvalovaný pas, zvyklý. Stejně jako Panarin, Kučerov, Jevgenij Malkin, Matvej Mičkov nebo gólmanští machři Igor Šešťorkin s Iljou Sorokinem a Sergejem Bobrovským.

Nově si na to kromě zmíněných zvykají třeba Filipové Hronek s Chytilem, Tomáš Hertl, Radko Gudas či Lukáš Dostál. Nebo také Juraj Slafkovský, Roman Josi, Nico Hischier, Timo Meier, Kevin Fiala a Moritz Seider.

A vedle Josiho, Gudase či Ovečkina další kapitán Anže Kopitar.

Běžně by se většina z nich ukázala alespoň při dovednostních soutěžích a exhibičních mačích. Nyní ale jsou přezíravě opomenuti.

A zatímco u frajerů, které by v reprezentačním trikotu ke své propagaci zneužil zločineckých režim, to lze přijmout, je snadné pochopit, proč se najde tolik lidí, co těžko kouše absenci ostatních výše jmenovaných.

Jeden to nemusí mít nutně stejně, ale bylo by ignorantské bolavým duším nerozumět, obzvlášť když patří i samotným hráčům. Jak to máte vy?

