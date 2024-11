Supernova! Nečas ohromil NHL dalším galapředstavením a dýchá na záda MacKinnonovi

Kde jsou limity Martina Nečase? Jak jsme naznačili v nedávném článku, tak určitě v obranné hře. V té útočné je má hodně, hodně vysoko, letos jako by vůbec žádné neměl. Po sedmnácti zápasech probíhající sezóny je Nečas třetí v bodování celé ligy a na hvězdného MacKinnona ztrácí jen tři body. A to odehrál o zápas méně!

Další galapředstavení sehrál v neděli proti St. Louis. Čtyřmi body (2+2) se podepsal pod veškerou brankovou produkci Hurikánů, kteří přehráli Blues 4:1. Nečas byl jasnou první hvězdou zápasu. Podle ESPN byl letos v 17 zápasech Caroliny pošesté jejím nejlepším hráčem.

Skvělé výkony na chlapíka, kterého se chtěla Carolina v létě zbavit.

Nečas také protáhl individuální bodovou sérii už na třináct partií. Pokud vás zajímá český rekord, drží ho Jaromír Jágr s šestnácti zápasy. Brzo si tohle téma rozepíšeme podrobněji.

Nečasovi aktuálně vychází, na co sáhne. „Everything is going in for Martin Necas,“ hulákal zámořský komentátor po jeho první trefě. Když zvýšil na 4:1, zalykal se výkřiky o „supernově“.



„Moc se k němu nepřibližujte, je teď fakt rozžhavenej,“ žertoval o Čechově formě spoluhráč Jordan Martinook.

Pětadvacetiletý Moravák má hodně času na přesilovce, ale jinak nastupuje pořád až ve druhém útoku po boku průměrných. Jesperi Kotkaniemi ani Eric Robinson nejsou žádné hvězdy. Rostou vedle Nečase. Devětadvacetiletý Robinson, který přišel do Caroliny z Buffala (předtím šest let Columbus), zažil také plodný večer. Za tři body (1+2) jej vyhlásili druhou hvězdou zápasu.

„Sebevědomí dokáže nahradit talent,“ říkal v dokumentu před zápasem s Jakem Paulem Mike Tyson. Na stejnou položku lidské psychiky se odvolává Robinson: „Sebevědomí je všechno a nám to teď fakt jde. Je to jako sněhová koule. Cítíme se stále lépe.“

Třetí hvězdou byl gólman Pjotr Kočetkov za 29 zákroků. „Cítím se dobře. Mám spoustu energie. A Nečasovy výkony? Panebože, je neuvěřitelný!“ smekl ruský gólman.

Nečas je s 30 body jasně nejproduktivnějším hráčem mužstva (druhý Svečnikov 16). Přestože ho zdobí hlavně přihrávka, s 11 trefami už je i nejlepším střelcem (druhý Roslovic 9). S 19 nahrávkami je mezi tvůrci hry samozřejmě také bezkonkurenční (druhý Aho 11).

