Supertalent podepsán! Chicago nadělilo Bedardovi narozeninový dárek

Smlouvu už měli v kapse dvojka draftu Leo Carlsson i trojka Adam Fantilli. Dočkali se také Češi v čele s Eduardem Šalém. Zato on, nejopěvovanější z hokejových nadějí, stále na pakt, v jeho případě ovšem pouhou formalitu, čekal. Nováčkovský kontrakt nakonec Connor Bedard podepsal s chicagskými Blackhawks v den svých osmnáctin. Vskutku stylový dáreček.

Bedard?

To má být spasitel Blackhawks a symbol jejich nové éry. Však také generální manažer Kyle Davidson dělá všechno pro to, aby se předpoklady naplnily. Pro Bedarda sehnal zkušené mentory Coreyho Perryho s Nickem Folignem, chce mu připravit co nejlepší podmínky.

Pochopitelně to platí i o platu.

Čerstvě podepsaná smlouva je na samém limitu stanoveném pro nováčkovské kontrakty. Stropová zátěž činí 950 000 dolarů, k tomu si ovšem připočítejte bonusy. S těmi si Bedard může, samozřejmě v hrubém, přijít ročně na 4,45 milionu dolarů.

"Connorův podpis je důležitý krok pro budování našeho kádru. Těšíme se, až ho uvidíme, jak herně roste a získává na ledě i v kabině stále větší a větší roli. Věříme, že bude dlouhé roky naším tahounem," míní Davidson.

Spokojenost a pozitivní emoce vládly na obou stranách.

"Jsem nadšený, že mohu být součástí klubu, který patří do Original Six (Původní šestky). Chicago jako město a Černí jestřábi jako organizace mají tak bohatou sportovní historii, že je pro mě ohromnou poctou se do ní zapsat," pověděl.

Fenomenální Kanaďan se má stát nástupcem superhvězd Sidneyho Crosbyho či Connora McDavida, ve WHL letos exceloval, když se blýskl 71 góly, 143 body a průměrem 2.51 bodu na zápas.

Ve všech těchto statistikách vládl v rámci celé CHL, seskupení tří nejprestižnějších juniorských lig Kanady. Výsledek? Jako první plejer v dějinách CHL získal v jediný rok cenu pro hráče roku (nese jméno Davida Branche), nejproduktivnějšího borce a také toho nejslibnějšího.

Bedard svou extratřídu ukázal i na dvacítkách.

Za devět zápasů stihl 23 bodů, obral o rekord Erica Lindrose, posbíral snad všechna myslitelná ocenění a podruhé se stal světovým šampionem v kategorii do 20 let. Když IIHF v červnu vybírala hokejistu roku, ukázala právě na rodáka z North Vancouveru.

Nebylo zkrátka myslitelné, aby se prvním draftovaným hráčem letos stal kdokoliv jiný. Teď bude chtít své pověsti budoucí superstar dostát. "Na jakékoliv úrovni hrál, pokaždé předčil očekávání," říkají o Bedardovi ve Windy City.

Pokusí se o to samé i v NHL, v dresu Blackhawks. Jako druhá jednička v klubových dějinách po Patricku Kaneovi.

