Superútok v Edmontonu? V zámoří spekulují o příchodu Pastrňáka

3. srpna 9:00David Zlomek
V zámoří zavládla pravá letní okurková sezona, během které hokejoví analytici pouští do světa neuvěřitelné konstrukce. S jednou z nejdivočějších předpovědí teď přišel novinář Allan Mitchell ze serveru The Athletic. Při skládání sestavy Edmontonu Oilers pro rok 2031 totiž předpověděl, že vedle Connora McDavida bude v útoku nastupovat český kanonýr David Pastrňák.
Olejáři podle Mitchella narazí v příštích letech na obří problém. Jelikož pravidelně obětují volby v prvních kolech draftů za okamžité vylepšení kádru, jejich líheň mladých talentů je prakticky prázdná.
Hráči jako Tommy Lafreniere nebo William Nicholl podle něj elitní úroveň nenabídnou a veteráni typu Zach Hyman či Ryan Nugent-Hopkins už v týmu za pět let nebudou.
Jedinou možností, jak k McDavidovi přivést hráče světového formátu, tak má být trh volných hráčů.
„David Pastrňák je mou volbou pro posilu z trhu volných hráčů. Stárne skvěle a má za sebou čtyři stobodové sezony v řadě. Kluby v NHL si teď své nejlepší hráče podepisují čím dál dříve a na delší dobu, takže volný trh může být pro organizaci jedinou cestou, jak najít talent hodný bytí v McDavidově formaci,“ vysvětluje svou odvázanou teorii Mitchell.
Ačkoliv představa, že by si Pastrňák s McDavidem nerozuměl, hranicí s hokejovým hříchem, celá konstrukce stojí na extrémně vratkých nohách. Česká hvězda nemá s Edmontonem v tuto chvíli vůbec nic společného a po vypršení současné smlouvy s Bostonem v roce 2031 jí bude už 35 let.
Mitchell ve své pětileté vizi nenamaloval pro Edmonton zrovna růžovou budoucnost. Zásoby talentu v organizaci jsou totiž podle něj tak chudé, že v sestavě pro sezonu 2031/32 počítá v obraně s hráči z univerzitního systému jako Asher Barnett či Damien Carfagna a v útoku s defenzivními pracanty typu Tommyho Lafreniera, u kterých se příděl gólů rozhodně neočekává.