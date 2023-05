Suspendujte Kanea! Enfant terrible řádí, Pietrangela krosčekoval do obličeje

Emoce mezi edmontonskými Olejáři a hokejisty Vegas planou. Na ledě, na střídačkách, na trestných lavicích i před mikrofony novinářů. Ten, kdo tuhle emoční vatru nejvíce rozdmýchává? Evander Kane, samozřejmě. Vyhlášený potížista, enfant terrible slavné NHL. V posledních dvou duelech se pokaždé zásadně provinil proti regulím kanadsko-americké soutěže, případně proti bitkařskému kodexu.

Kane je horká hlava.

Propadl hazardu, probendil svůj majetek, vyhlásil bankrot. Jeho vyhrocené manželství plnilo, řečeno po anglicku, žluté stránky, čelil obviněním z domácího násilí. Porušoval ligová covidová nařízení.

Prudká povaha se mnohokrát projevila i mezi mantinely.

V sérii s Golden Knights vyčnívají dva incidenty. Nejprve v utkání číslo 2 bil do hrudníku a břicha Keegana Kolesara, ležícího na ledové ploše, prakticky bezbranného. Jedna z příznivkyň Zlatých rytířů mu za to ukázala prostředníček, on ji přes tvrzené sklo poslal polibek.

Evander Kane held down and repeatedly punched a defenseless Keegan Kolesar#LetsGoOilers | #VegasBorn pic.twitter.com/fH2pnOnAZ2 — Hockey Daily 365 l NHL Highlights (@HockeyDaily365) May 7, 2023

Nepsaná pravidla přitom jasně říkají, že ležící soupeř se jednoduše netluče. Nikdy.

"Skočil na mě zezadu. Jestli si chce takhle zahrávat, musí počítat s následky," prohodil zlý muž Oilers na Kolesarovu adresu.

Jde o chatrnou, malichernou záminku, ale budiž.

Jakou rozbušku ovšem měla situace ze třetího duelu?

Kane se náhle rozjel směrem k Alexi Pietrangelovi, do konce třetiny zbývaly desetiny sekundy. V tu chvíli už nebylo co řešit, stačilo se protivníkovi vyhnout a v klidu a míru odejít do kabiny. To by ale nebyl rabiát s číslem 91 na zádech, aby se o něco nepokusil.

Evander Kane with a cross-check to Alex Pietrangelo's face as the 1st period ends ???? pic.twitter.com/mefeT4y9CH — Gino Hard (@GinoHard_) May 9, 2023

Hvězdného zadáka krosčekoval do obličeje! Nepochopitelný zkrat, řepkovský blikanec. Nesmyslně oslabil mančaft, nebezpečně atakoval protivníka, tohle nemělo s hokejem nic společného.

Co na tom, že Pietrangelo kontakt dost prodal?

Zcela na místě jsou titulky v zámořském tisku: "NHL musí Kanea suspendovat" a podobně. Co myslíte, přijde stopka pro neřízenou střelu s patentem na průšvihy? Bylo by na čase, Kane potřebuje vychladnout.

