Suzukiho čeká bitva proti týmu, který si jej vybral v prvním kole draftu

Určitě ne všichni hokejoví fanoušci vědí, že Nicka Suzukiho si v roce 2017 v prvním kole draftu vybrali právě Vegas Golden Knights. Dres Zlatých rytířů však kanadský útočník v soutěžním zápase nikdy neoblékl, jelikož o rok později byl vyměněn do Montrealu. O motivaci navíc tak bude mít jednadvacetiletý Kanaďan rozhodně postaráno.

Nick Suzuki bude chtít dokázat, že se organizace Vegas v roce 2018 spletla. Právě rok po draftu byl kanadský útočník součástí výměny mezi Golden Knights a Canadiens. Jedním směrem zamířil Max Pacioretty, za kterého Montreal získal právě nadějného mladíka společně se slovenským forvardem Tomášem Tatarem.

Nick Suzuki hrál v době trejdu na turnaji nováčků Golden Knights. „Jednoznačně to byl pro mě šok. Byl jsem tam nový, hrál jsem zrovna turnaj pro nováčky, když si mě do kanceláře zavolal generální manažer, jenž mi sdělil, že jsem byl vytrejdován do Montrealu,“ popisuje kanadský útočník.

Během první konverzace s generálním manažerem Montrealu, Marcem Bergevinem, slyšel, co by si zřejmě chtěl poslechnout každý hokejista. „Trejd prospěl oběma týmům. Když mi Marc volal, tak mi řekl, že jsem byl velkou součástí výměny, zkrátka že o mě opravdu stáli. Snažím se hrát tak, abych dokázal, že to bylo ze strany Montrealu dobré rozhodnutí,“ nechal se slyšet Nick Suzuki.

V sezóně 2018/2019 ještě Suzuki působil v OHL. Do nejprestižnější hokejové ligy nakoukl až v dalším ročníku, kdy se díky bilanci 13+28 v jednasedmdesáti zápasech vešel do nejlepší desítky nováčků v NHL. V následném play off odehrál dalších deset utkání s bilancí 4+3.

V letošní základní části si kanadský mladík připsal rovněž jednačtyřicet kanadských bodů za bilanci 15+26, avšak potřeboval k tomu o patnáct utkání méně. V bojích o Stanley Cup má zatím bilanci 4+4 za jedenáct odehraných utkání.

„Máme tu pár kluků, kteří za Vegas nastupovali, například Tomáš Tatar nebo Jon Merrill. A částečně také já, i když jsem nebyl tou pravou součástí organizace. Na druhé straně je zase Max, který tu hrál deset sezón a dělal tu i kapitána. Všichni ho tu měli rádi, takže pro něj to je také speciální. Každopádně co se nás týče, tak už jsme pár dní nehráli a nemůžeme se dočkat, až na to zase vletíme“ dodal Nick Suzuki na závěr.

