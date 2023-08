Svečnikov by měl stihnout start sezony, zní z Caroliny

Andrej Svečnikov se musel v březnu smířit s tím, že pro něj loňská sezona skončila předčasně. Kvůli zranění kolene vynechal téměř dvacet utkání základní části a následně celé play off. Management Caroliny je však optimistický a věří, že se kvalitní útočník objeví na ledě už v úvodu sezony.

Třiadvacetiletý hráč byl vybrán Carolinou v roce 2018 z druhé pozice. V útoku Canes si vybojoval své místo a na ledové ploše hýřil skvělými akcemi. Svá osobní maxima má ze sezony 2021/2022, kdy vstřelil 30 branek a přidal 39 asistencí. Ruský křídelník je druhým nejlépe placeným hráčem v organizaci, ročně si přijde na 7,75 milionu dolarů. Větší sumu pobírá už jen Sebastian Aho, který navíc podepsal osmiletý kontrakt, ten začne platit až od ročníku 2024/2025.

Andrej Svečnikov utrpěl zranění předního zkříženého vazu v zápase proti Vegas, který se odehrál 11. března. Následovala operace, ale v polovině července už útočník Caroliny zkoušel první krůčky na ledě.

„Vlastně jsem se cítil docela dobře. Hned při nástupu na led jsem si nebyl jistý, jestli to nebude horší, než jsem si myslel, nebo jestli nebudu nohu cítit, ale ve skutečnosti jsem se cítil opravdu dobře. Koleno vypadalo jistě. Bylo to vlastně docela příjemné,“ sdělil novinářům pocity ze své první návštěvy ledu.

A pozitivně vnímá situaci kolem mladého Rusa i generální manažer Hurikánů Don Waddell.

„V červenci to byly čtyři měsíce od operace a už byl sám bruslit. Šest měsíců to bude v podstatě přesně v době zahájení tréninkového kempu, takže Andrej jede přesně podle plánu nebo je možná dokonce i v předstihu. Nejradši by hrál už dnes, ale my budeme samozřejmě opatrní. Říjen je sice důležitý, ale jak bude sezóna pokračovat, bude ještě důležitější. Plně očekávám, že až začne sezona, bude připraven,“ vzkázal Waddell během rozhovoru pro NHL Network.

Přípravné zápasy má Carolina na programu na přelomu září a října, kdy se střetne s Tampou, Floridou a Nashvillem. První duel v rámci nového ročníku Canes odehrají 12. října, v domácí hale přivítají hokejisty Ottawy.

