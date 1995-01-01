Svečnikov může následovat Nečase? Ruská hvězdička prý není v Carolině spokojená

25. listopadu 12:00Jiří Lacina
Stal se z toho podivný standard. Zatímco ještě v sedmdesátých letech byli hráči rádi za každou vydělanou tisícovku a v šedesátých letech byli s klubem prakticky doživotně svázáni, pokud tedy měli výkonnost a kvalitu, v současnosti si neustále někdo „říká“ o trejd.
Andrej Svečnikov je tváří Caroliny osmou sezónu. Smlouvu má ještě na tuto a další tři na 7,750 mil. dolarů ročně. Kdysi se v prvním kempu fotili s Martinem Nečasem. Měli být budoucností organizace. Upřímně, Rus Čecha předehnal, adaptoval se velmi rychle, má za sebou už čtyři 50 nebo vícebodové sezóny (nejvíc 69 bodů v ročníku 2021-22).
Martin Nečas už válí v Coloradu a taky Svečnikov háže okem po konkurenci.
Hurricanes prý zkoumají trh a možnosti Rusovy výměny. Reálně by mohlo dojít ke změně do uzávěrky přestupů. V Saturday Headlines během pořadu Hockey Night in Canada elitní novinář Elliotte Friedman informoval, že hvězdný ruský křídelník nebyl spokojený se svým nasazováním v první části sezóny a je „otevřený“ výměně.
Pětadvacetiletý Rus kroutí pátý rok osmileté smlouvy na 62 miliónů dolarů a má možnost ovlivnit svůj osud seznamem deseti mužstev, která by akceptoval jako budoucí působiště.
Těžko říct, do jaké míry je zájem na výměně oboustranný. Carolina prý pořád považuje Svečnikova za důležitého hráče, nicméně v případě „opravdu obrovské nabídky“ by si dala říct.
Situace se každopádně v posledních dnech zlepšila. „Teď, když je zpátky v první lajně, se situace uklidnila,“ připomněl Friedman, že Rus naskakuje zase se Sebastianem Ahem a Sethem Jarvisem v elitní formaci.
Není jasné, které týmy se obrátily na Carolinu ohledně Svečnikova, nebo zda některý z těchto klubů patří mezi desítku preferovaného seznamu, ale aspoň prozatím se snad mraky rozplynuly. Nicméně znáte to. Dnes stačí málo a hráč možná brzo znovu bouchne do stolu.
Liga je široká a zájemce se (skoro) vždycky najde.
