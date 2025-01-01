Švédové vynechali Karlssona. Co stárnoucí hvězda na to? Místo mám podle mě i tak jisté

19. září 15:30Tomáš Zatloukal
Je to jeden z nejlepších švédských beků v dějinách. Ale také muž, co už je za zenitem. Co je na ústupu ze slávy. Dobře to dokumentuje třeba fakt, že si ho Tři korunky dovolily vynechat z úvodní šestky nominovaných hráčů pro olympiádu. Jednoduše už mají lepší zadáky a samozřejmě také mnohem perspektivnější machry. A tak je v sextetu Victor Hedman s Rasmusem Dahlinem. Karlssona neznervózňuje, že se do první várky reprezentantů nedostal. Naopak, bere to jako motivaci. Všímá si toho i GM pittsburských Pens Kyle Dubas.
"Uvidíme skvělou verzi Karlssona."
Toť slova Dubase, který očekává, že vidina olympijských her vyhecuje rodáka z Landsbro k vynikajícím výkonům. Lepším, než jakými neurazil, ale také ani nenadchl v posledních dvou sezonách.
Pro prakticky jakéhokoliv jiného obránce na planetě by bylo v pětatřiceti vynikající vizitkou, kdyby měl za sebou dva poslední ročníky se ziskem přes 50 bodů. Celkem jich nastřádal hned 109!
Jenže se tu bavíme o Karlssonovi.
Borci, kterému se povedlo získat v sezoně 22/23 třetí Norrisovu trofej v kariéře, když prolomil magickou stovku.
Navíc zrovna neválel, a to platí dlouhodobě, směrem dozadu. A když se smrskne produktivita, jeho celkový přínos už není prvotřídní. I tak Karlsson věří, že je stále natolik dobrý, že si pozvánku do Itálie vyslouží.
"Beru to tak, že v tuto chvíli mám své místo jisté. Ale samozřejmě budu muset během sezony hrát tak, abych si ten flek obhájil a ukázal všem, že stále svedu předvádět hokej na velmi vysoké úrovni. Myslím si, že doteď se mi to dařilo."
Švédsko má v defenzívě z čeho vybírat, nicméně by bylo šokem, kdyby se nedostalo na Karlssona. Ikonu s generačním talentem.
Obzvlášť, když za Tre Kronor hraje s velikou chutí, což ukázal i svými představeními na 4 Nations Face-Off. A obzvlášť když je tolik nahecovaný se svými krajany uspět. Moc, moc touží po prvním velkém triumfu.
Nemá ve sbírce ani Stanley Cup, ani zlato z OH.
"Národní tým je pro mě velkou motivací. Věřím, že jsem pořád špičkovým hokejistou." Jak hodnotíte za poslední roky, případně obecně, Karlssona vy?
