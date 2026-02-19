Švédský smutek v Miláně! Dramatický souboj gigantů pro USA, vyzvou Slováky

19. února 0:00Adam Bagar
Hotovo, olympijský turnaj mužů v Miláně zná všechny semifinalisty. Tím posledním se staly Spojené státy americké, které v dramatickém souboji hokejových gigantů vystavily stopku Švédsku.
Zámořský tým byl aktivnější. Hlavně ve druhé části, kdy vyslal na švédskou klec 20 střel a z převahy vytěžil vedoucí branku z hokejky Dylana Larkina, jenž šikovně tečoval nahození Jacka Hughese.
Výsledek 1:0 platil až do závěru základní hrací doby, který patřil Seveřanům. Kempe ještě orazítkoval tyč, v následné hře bez brankáře využil Mika Zibanejad práce TOP nahrávače Lucase Raymonda a 91 sekund před třetí sirénou propálil Connora Hellebuycka.
Třetí čtvrtfinále v řadě muselo rozseknout až prodloužení tři na tři. V něm USA měly navrch a herní situaci přetavily ve vítěznou radost. V čase 63:27 rozhodl přesně mířenou střelou k tyči Quinn Hughes, skvěle chytající Jacob Markström byl bez šance.
Zatímco švédské hvězdy z NHL kousaly brzké čtvrtfinálové vyřazení, americké se mohou těšit na páteční semifinále. V něm vyzvou největší překvapení turnaje – Slovensko, druhou dvojici tvoří další úspěšné celky z nastavení Kanada a Finsko.
USA – ŠVÉDSKO 2:1 v prodloužení (0:0, 1:0, 0:1 – 1:0)
Branky a nahrávky: 32. Larkin (J. Hughes, Q. Hughes), 64. Q. Hughes (Boldy, Matthews) – 59. Zibanejad (Raymond, Landeskog).
Rozhodčí: Furlatt, McCauley – Cherrey (všichni Kanada), Hautamäki (Finsko).
Vyloučení: 1:2.
Bez využití.
Střely na branku: 40:29.
Diváci: 11 097.
USA: Hellebuyck – McAvoy, Q. Hughes, Faber, Slavin, Sanderson, Werenski, Hanifin – M. Tkachuk, Eichel, B. Tkachuk – Boldy, Matthews, Guentzel – T. Thompson, D. Larkin, C. Keller – J. Hughes, Nelson, Miller – Trocheck. Trenér: Sullivan.
Švédsko: Markström – Ekman-Larsson, Dahlin, Forsling, Karlsson, Broberg, H. Lindholm – Nylander, Eriksson Ek, Kempe – Raymond, Zibanejad, Landeskog – Rakell, Pettersson, Forsberg – E. Lindholm, Wennberg, Holmberg – Bratt. Trenér: Hallam.
Kanada – Finsko
USA – Slovensko
Pátek 20. února – semifinále:
16:40 Kanada – Finsko (Santa Giulia)
21:10 USA – Slovensko (Santa Giulia)
Sobota 21. února:
20:40 Utkání o 3. místo (Santa Giulia)
Neděle 22. února:
14:10 Finále (Santa Giulia)
