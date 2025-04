Světlo na konci tunelu. Jak daleko je Matthew Tkachuk od návratu?

Po příchodu Brada Marchanda se všichni těšili na lajnu s Bennettem a Tkachukem. Tři ostří hoši. Raubíři a důstojní představitelé krys, které po vítězných utkáních létají na Floridě na led. Jenomže na tohle spojení musíme pořád čekat, protože Matthew Tkachuk je od reprezentačního turnaje práce neschopen.

Jak to s ním vypadá?

Čerstvé zprávy ze zámoří hovoří o tom, že sedmadvacetiletý Američan začal tento týden pomalu trénovat. Poprvé od února.

Trenér Paul Maurice odhalil, že fyzická zátěž se zatím týká hlavně práce s pukem. Intenzivnější bruslení je v plánu. Předpokládá se, že Tkachuk utrpěl na Four Nations zranění třísel, která jsou u hokejistů vždycky rizikovou partií.

Tkachuk by snad měl s mužstvem odcestovat na trip, ale s jeho nasazením se zatím nepočítá. „Chybí kondiční složka, protože tak daleko ještě nejsme,“ řekl Maurice.

Přestože v Calgary byla Tkachukovi trochu vyčítána nízká produktivita v play off, na Floridě ukázal, že se zápasů o všechno nebojí. Naopak. Je v nich velkým přínosem. Za tři roky odehrál ve vyřazovací části 56 zápasů s bilancí 56 bodů (21+35).

Mohl se klidně ucházet o Conn Smythe Trophy. Předloni k tomu scházelo jediné – vyhrát pohár. Loni ve Stanley Cupu zvítězil, ale novináři dali přednost Connoru McDavidovi z řad poražených.

Ne že by to Tkachuka mrzelo. To hlavní tímto ve své sbírce má.

A o co všem jde, dal najevo také McDavid, který si pro individuální cenu ani nepřišel.

Play off začne ve druhé polovině dubna. Paul Maurice tlumočil týmovou víru, že Tkachuk bude dostatečně zdráv, aby mohl do hlavní fáze sezóny nastoupit.

„Doufejme, že brzy uvidí světlo na konci tunelu,“ dodal Sam Reinhart.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+