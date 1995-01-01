Světlo v temnotě Nashvillu. Wood nastřílel svůj první hattrick v NHL!

11. listopadu 19:07Eliška Faltýnková
Stejně jako v loňské sezoně ani v té letošní zatím Nashville Predators nepředvádějí výkony, které by fanoušky naplňovaly optimismem. Přesto je v jejich kádru jeden hráč, který by se mohl stát světlým bodem sezony. Nováček Matthew Wood nastřílel v utkání proti Rangers svůj první hattrick v lize.
Do pondělního utkání v Madison Square Garden nastoupily oba celky s nepříznivými sériemi. Rangers prohráli všech sedm domácích duelů, zatímco Nashville se snažil zastavit svou čtyřzápasovou šňůru neúspěchů. Nakonec to byli domácí fanoušci, kteří po výhře 6:3 odcházeli domů konečně spokojení. Příznivce Predators mohl pýchou a radostí naplnit aspoň výkon jejich benjamínka.
Kanadský útočník Matthew Wood zažil životní zápas. Postaral se o všechny góly svého týmu a vstřelil svůj první hattrick v NHL. Zároveň se zapsal do historických tabulek. Ve dvaceti letech a 277 dnech se stal nejmladším hráčem v historii organizace Predators, který dokázal skórovat třikrát v jednom utkání. Dosud tuto pozici držel Filip Forsberg.
„Je to samozřejmě speciální moment,“ reflektoval Wood po utkání. „Tak trochu nemám slov. Snažím se budovat sebevědomí, dát do toho každý večer maximum a užít si to. Je to NHL, splněný sen každého kluka. Snažím se nebrat žádný den jako samozřejmost,“ podělil se o svou filozofii. Přehnaným nadšením ale přirozeně nehýřil. Kromě něj vypadala ofenziva Nashvillu ztraceně a tým z Tennessee tak musel kousat už třináctou prohru z osmnácti zápasů.
Odkud pramení střelecké schopnosti dvacetiletého mladíka? Spíše z přirozeného citu pro hru než z přehnané analýzy každého pokusu: „(Snažím se) nad tím příliš nepřemýšlet,“ uvedl. „Celý život jsem pracoval na tom, abych mohl hrát svou hru. Je tu spousta skvělých hráčů, je zábava hrát na nejvyšší úrovni se špičkovými spoluhráči.“
Tento přístup je přesně to, čím se Wood odlišuje. Zatímco mnoho útočníků Nashvillu raději volí přihrávku místo střely, nebo se v rozhodujícím okamžiku zbytečně snaží najít to „nejlepší řešení“, Wood jde přímo na branku, nebojí se využít své střelecké dovednosti a dokáže z nich vytěžit maximum.
Zatím je Matthew Wood jedním z mála pozitivních bodů v současném týmu Predators. V kanadském bodování mezi nováčky se momentálně dělí o čtvrté místo. Během jedenácti zápasů zaznamenal šest gólů a čtyři asistence. S touto bilancí se navíc řadí na třetí příčku mezi všemi hráči Nashvillu, což jen potvrzuje jeho rostoucí význam pro tým.
