Světový pohár? Spíš nový formát, tentokrát bez Čechů

NHL a Hráčská asociace NHL se blíží k dohodě, která v dohledné době vrátí do hokejového kalendáře mezinárodní zápasy, počínaje turnajem v únoru 2025. Chystá se tak střet nejlepších hokejistů, avšak bez účasti českého národního týmu.

Turnaj se ani nebude jmenovat Světový pohár v hokeji. A kromě Čechů se nezúčastní ani Rusové. „Pravděpodobně ne,“ řekl výkonný ředitel NHLPA Marty Walsh.

Ostatní hokejové federace, mezi nimiž se předpokládá, že jsou Finsko a Švédsko, daly jasně najevo, že by účast na turnaji odmítly, pokud by se ho účastnili hráči narození v Rusku. „Ano, ve hře je větší problém,“ potvrdil Walsh. „Máte jiné federace, které nedovolí, aby na turnaji hráli jiní hráči. To vše musíte brát v úvahu.“

To postavilo Walshe a hráčskou asociaci NHLPA do obtížné situace. Úkolem asociace je hájit a chránit všechny členy bez ohledu na jejich národnost nebo původ. Co řekne hráčům NHL narozeným v Rusku?

„Zastupuji všechny,“ řekl Walsh. „Budu podporovat své kluky. Je to opravdu složitá situace. Je to složité, velmi nešťastné. Je to hrozná situace, přemýšlíte o tom, že se snažíte oddělit sport od toho, co se děje ve světě, a to je teď opravdu složité.“

NHL a NHLPA se nyní kvůli politickým obtížím soustředí na turnaj pro čtyři země, který se má konat v únoru 2025 a jehož se podle předpokladů zúčastní Kanada, Finsko, Švédsko a Spojené státy. V rámci dohody by chtěly uspořádat zápasy v Evropě, ale zatím nebylo nic dokončeno ani rozhodnuto. Nedošlo ani k dohodě o názvu nebo značce akce. Turnaje by se však měli zúčastnit pouze hráči z týmů NHL.

„Bude to turnaj, na kterém budou hrát pouze hráči z NHL, protože v tuto chvíli nemáme dohodu s IIHF,“ vysvětlil Walsh.

A co olympiáda? I na ní se pracuje. NHL a hráčská asociace NHLPA stále společně s Mezinárodním olympijským výborem a IIHF pracují na dohodě, podle níž by se hráči NHL mohli opět účastnit olympiády už v roce 2026 v italském Miláně. „Doufám, že se nám podaří něco připravit velmi brzy,“ řekl Walsh.

A co Rusové? Walsh naznačil, že NHL a hráčská asociace budou v otázce účasti Rusů na olympijských hrách následovat MOV. „Doufám, že v roce 2026 bude svět jinde, než je teď,“ dodal na konec Walsh.

