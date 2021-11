Svůj tisící bod v základní části NHL oslavil výhrou. Skvělý večer, jásal Getzlaf

Fanoušci Anaheimu byli svědky velké události už podruhé během necelých tří týdnů. V obou případech velebili svého kapitána Ryana Getzlafa, jenž na začátku října překonal klubový rekord Teemu Selänneho v počtu nasbíraných kanadských bodů a krátce poté si zapsal svůj tisící bod v základní části NHL jako vůbec 92. hráč v historii.

Hrála se teprve 4. minuta utkání mezi Kačery a Washingtonem. Ryan Getzlaf z vlastní modré čáry posunul puk na obránce Cama Fowlera, který ostrou střelou k tyči překonal Vítka Vaněčka. Třináct tisíc fanoušků v Honda Center povstalo a rázem začalo aplaudovat. Legenda Ducks dosáhla na obrovský milník.

Ze stále hrajících hokejistů jej překonali už pouze Joe Thornton, Alexandr Ovečkin, Sidney Crosby, Jevgenij Malkin, Patrick Kane, Eric Staal a Anže Kopitar.

„Byl to skvělý večer. Každá organizace se neustále buduje. Pakliže se během její historie takovéto milníky překonávají, je to vždy skvělé. Pro mě i fanoušky to hodně znamená,“ popsal Getzlaf.

Po vítězném utkání 3:2 po prodloužení s Washingtonem rozdával úsměvy. A rozhodně měl proč. Jeho Anaheim totiž zvítězil už poosmé v řadě, čímž se dostal na úplný vrchol Západní konference. Na podobně dlouhé vítězné série fanoušci Ducks v posledních letech zvyklí nebyli.

Ale zpět ke Getzlafovi. Útočník, jenž svou první sezonu v Anaheimu načal už v ročníku 2005/2006, se postupem času stal opravdovým synonymem tohoto klubu. Lepší chvíli pro vstup do NHL si snad ani vybrat nemohl, neboť rok poté slavil s Kačery jejich zatím jediný Stanley Cup v klubové historii. Sám Getzlaf se stal jednou z hlavních součástí obrovského úspěchu, v play-off dokázal nasbírat 17 kanadských bodů.

Getzlafovým bodovým maximem v základní části byla sezona 2008/2009, ve které nasázel 25 branek a na dalších 66 tref svého týmu asistoval. Následně byl zvolen zástupcem kapitána a o rok později už právoplatným lídrem. Po Sidneym Crosbym z Pittsburghu, Jonathanu Toewsovi z Chicaga a Alexandru Ovečkinovi z Washingtonu je momentálně čtvrtým nejdéle sloužícím kapitánem v NHL.

V čem tkví Getzlafova výjimečnost? Na ledě je rozeným vůdcem a v neposlední řadě samozřejmě skvělým hokejistou. Jeho vysoká postava mu zaručuje dostatečnou sílu na puku i v osobních soubojích. Když se k tomu všemu připočte i brilantní technika, cit pro hru, kvalitní vhazování a schopnost obětovat se pro tým, je nasnadě jen smeknout.

Rozhodně není náhoda, že v Getzlafových statistikách najdeme hned 720 asistencí oproti 280 brankám. Šestatřicetiletý centr nikdy nebyl ryzím kanonýrem à la Ovečkin, o to větší radost mu ale dělá góly připravovat. Křídla v jeho formacích si rozhodně nikdy nemohla stěžovat, své o tom ví kupříkladu Corey Perry.

Loňská sezona nevyšla celému Anaheimu. Getzlaf v ní posbíral jen sedmnáct kanadských bodů v osmačtyřiceti zápasech. Zcela pochopitelně tak ve vzduchu visela otázka ohledně jeho pokračování v týmu, poněvadž mu končil kontrakt. V létě se však majitel olympijských zlatých medailí z let 2010 a 2014 dohodl na jednoleté smlouvě za 3 miliony dolarů.

Krok to byl zcela správný. Jeho letošní vizitka? 17 zápasů = 18 kanadských bodů. Jen houšť podobných hokejistů!

