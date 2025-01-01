Swayman se zvedá z popela. I na olympiádě ukázat, že je zpátky

5. září 11:30David Zlomek
Ještě před rokem byl Jeremy Swayman v Bostonu spíš duchem než tělem. Brankář Bruins bojkotoval začátek kempu kvůli vleklým jednáním o nové smlouvě a celá situace se stala jedním z největších otřesů éry generálního manažera Dona Sweeneyho. Nakonec podepsal osmiletý kontrakt na 66 milionů dolarů, ale napětí a roztržka se výrazně promítly do výkonů, které zůstaly daleko za očekáváním.
Teď je ale všechno jinak. Na nedávném tréninku v Warrior Ice Areně působil Swayman, jako by mu někdo vyměnil duši. „Jsem úplně jiný člověk,“ prohlásil. „Jsem vděčný za všechny vzestupy i pády, které mě sem dovedly. Cítím se skvěle a chci vytvořit kulturu, která bude nakažlivá pro celou kabinu. Musím sám nastavit standard a vím, že ostatní půjdou se mnou.“
Loňský bojkot mu podle vlastních slov otevřel oči. „Kdybych si tím neprošel, nikdy bych nepochopil, jak důležitý je právě tenhle čas před kempem. Teď jsem tady od začátku, celé léto jsem trénoval s kluky a nemůžu se dočkat, až to vypukne,“ řekl Swayman.
Zlom nastal na jaře, kdy dostal pozvánku na mistrovství světa. V dresu USA předvedl turnaj snů – sedm výher, průměr 1,69 a zlatá medaile, první pro Američany od roku 1933. „Byla to neuvěřitelná čest. Ten turnaj mi pomohl všechno hodit za hlavu a znovu si připomenout, proč tenhle sport miluju. V takové atmosféře se ze mě stává úplně jiné zvíře,“ vyprávěl.
Úspěch na mezinárodní scéně v něm probudil další velký cíl, a sice olympiádu v únoru. V únorovém turnaji 4 Nations byl sice jen trojkou za Hellebuyckem a Oettingerem, ale teď věří, že může zabojovat o místo v základní sestavě. „Všichni na to myslíme. Já vím, že abych měl šanci, musím být nejlepší možný brankář pro Boston Bruins. Když budu odvádět svou práci tady a teď, všechno ostatní přijde samo,“ ujistil.
