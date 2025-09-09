Sweeney k vyhlídkám Bruins: Starého kápa jsme se zbavili, nového zatím nemáme

10. září 12:00Jiří Lacina
Boston je tradiční klub. Nablýskaná značka s více než stoletou historií. Nosit na černo-zlatém dresu céčko je velká čest. Taky je to mimořádný seznam. Patrice Bergeron, Zdeno Chára, Joe Thornton, Ray Bourque, Johnny Bucyk, Milt Schmidt. Velikáni zimního sportu.
Na podzim ale půjdou Bruins do sezóny bez kapitána.
Generální manažer Don Sweeney nechal tuto informaci vejít ve známost v úterý na tradičním klubovém golfovém turnaji v Pinehills Golf Clubu v Plymouthu.
Všichni tak nějak ví, že přirozenými kandidáty na tuto roli jsou David Pastrňák a Charlie McAvoy. Sweeney ale nemá jasno a rozhodnout chce později. „Všechny možnosti jsou otevřené. Byl jsem upřímný ke všem, že začneme bez kapitána. Máme skupinu vůdců, kteří spolu diskutují, a myslím, že nakonec někdo z nich zaujme místo kapitána. Ta role přináší hodně zodpovědnosti. Rád bych viděl, aby to vzniklo organicky a přirozeně,“ vysvětlil manažer.
Připomeňme, že posledním kapitánem Bruins byl Brad Marchand. Kdysi divoch, „krysa“, dnes hokejista s velkým renomé. Sweeney se s ním nedokázal domluvit na nové smlouvě a tak se zkušeného útočníka zbavil. Marchand pak patřil k nejlepším hráčům Floridy v play off.
Tam následně dostal šestiletou smlouvu na 32 miliónů dolarů. Tj. do 43 let.
Brankář potrénuje, uzdravila se obrana, mladí se chytnou
GM Bruins se ale týden před začátkem přípravného kempu dotknul více témat. Boston rozhodně vstupuje do ročníku s velkou nejistotou ohledně postupu do play off. Tým má také nového trenéra v osobě Němce Marco Sturma.
Vzdor obavám fanoušků Sweeney veřejně živí optimismus. „Pokud zůstaneme zdraví, myslím, že budeme konkurenceschopní,“ věří stavitel mužstva. „Nakonec se vše spojí. Jak řekl Marco Sturm před pár dny, musí být stanovena úroveň, jak konkurenceschopní v rámci naší koncepce chceme být. Mladší hráči nás možná příjemně překvapí a zaujmou místo v sestavě.“
Nový trenér během léta několikrát zdůraznil, že plán Bruins na tuto sezónu je obnovit obranný styl a postupně zlepšovat přesilovky. S uzdraveným McAvoyem a Hampusem Lindholmem by měla obrana, která loni propouštěla v průměru 3,30 gólu na zápas (26. místo v NHL), projít zlepšením, zvláště s novým systémem pod vedením Sturma. Aspoň tomu v klubu věří.
Sweeney také doufá, že normální letní příprava pro Jeremyho Swaymana americkému brankáři pomůže ke stabilní výkonnosti. Loni vynechal kemp a do sezóny určitě nevstupoval po vleklých jednáních v psychické pohodě.
Také přesilovky, které skončily loni na 29. místě NHL (15,2% úspěšnost), by prý měly být silnější díky příchodu specialisty Stevea Spotta (asistent trenéra) a přítomnosti Davida Pastrňáka. Potíž je, že „Pasta“ dávno nemá servis, který měl v dobách Bergerona, Krejčího a Marchanda. Sám nyní góly spíš připravuje, pravidelně zaváží puky a chodí hodně do rohů.
Poslední punkt - když nejsou osobnosti, upínáte se k mládí. V Bostonu dostanou šanci perspektivní hráči jako Fraser Minten, Matt Poitras a Fabian Lysell. Zajímavou akvizicí je také Matěj Blümel, pětadvacetiletý střelec, který tři roky trpělivě čekal na šanci na farmě Dallasu Stars. Loni byl nejlepším střelcem farmářské AHL (39 gólů).
„Myslím, že je důležité, aby každý hráč pochopil, že jen málo míst je zaručených. Zkušení borci se cítí jistě, protože už NHL znají, ale ostatní musí o místo bojovat,“ dodal Sweeney.
