Sýkora s Eliášem chválí krajany v New Jersey. Do pěti let prý uvidíme Devils ve finále

Když sedí dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Petr Sýkora v Prudential Centeru na zápasech New Jersey Devils, upozorňuje svého syna Nicolase bez ustání na jednoho hráče. Vybízí ho, aby jej pozorně sledoval. Tím hráčem je Ondřej Palát.

„Oba máme rádi Jacka Hughese, Nico Hischiera a všechny tyhle chlapy, ale kdybych měl vybrat jednoho hráče, který je ve stínu hvězd, je to Ondřej Palát,“ řekl Sýkora NJ Advance Media začátkem tohoto týdne.

„Vždycky opakuju synovi: ‚Dívej se na něj, sleduj jeho pohyb. Kolik má energie, jak je pokaždé ve správné pozici vůči hře.‘ Maká každé střídání. Nic nevzdá. Umí dát gól, odehrát oslabení, umí všechno.“

Čeká Paláta lepší rok?

Nyní šestačtyřicetiletý veterán víc než tisícovky zápasů v NHL Paláta osobně nezná. Jednoduše věří jeho kvalitám, podobně jako generální manažer Tom Fitzgerald, který s českým útočníkem loni podepsal pětiletou smlouvu na 30 miliónů dolarů.

Všichni víme, že první sezóna Ondry Paláta nedopadla optimálně. Dvojnásobný vítěz poháru s Tampou Bay přišel o pořádný kus ročníku kvůli zranění. 23 bodů (8+15) ve 49 utkáních ho poslalo v týmové produktivitě hodně hluboko. V play off už byl výraznější, jak je jeho zvykem. Se 7 body (3+4) ve 12 duelech byl po Hughesovi druhý nejlepší.

Do příští sezóny půjde s přáním potvrdit své kvality i cenu. Věří mu také Patrik Eliáš, další člen zlaté éry Devils, jenž se Sýkorou a Jasonem Arnottem kdysi tvořil jeden z nejlepších útoků v lize. „Ondřej se docela těžko vyrovnával s několika zraněními, hlavně na počátku sezóny,“ řekl k Palátovi jeho slavný krajan už v červenci.

„Ale v play off jeho hra gradovala. Věřím, že on i rodina už se tady cítí dobře. Viděl jsem ho před měsícem v Čechách, tvrdě trénoval, vypadal zdravě a já předpokládám, že bude mít lepší rok než loni,“ dodal Eliáš.

Vítek Vaněček

Palát není jediný Čech v současném kádru Devils. Vítek Vaněček je další borec, k němuž bývalé klubové legendy upínají zraky. V play off bohužel propadl, základní část měl ale solidní. Jelikož se jeho parťák Akira Schmid ve třiadvaceti letech zhostil pozice jedničky velmi zdatně, fanoušci se pochopitelně o situaci v brankovišti zajímají.

„Čistě podle čísel měl Vaněček vynikající sezónu,“ připomíná Eliáš. „Vedl si dobře. Vychytal svému týmu hodně výher. V play off už to byla jiná situace. Najednou měl přinést úspěch, který jsme chtěli, a to není vždycky snadné. Mentální stav je u gólmanů velmi důležitý. Jsem si jistý, že cítí, že týmu nedal tu nejlepší příležitost uspět, a že ho to učiní silnějším.“

Také Petr Sýkora vyzdvihuje Vaněčkovu dobrou základní část. „Neuvěřitelná sezóna. Ale play off pro něj bylo trochu nové. Ta letošní zkušenost mu pomůže. A pomůže to i týmu. Všechno je proces, chce to čas. Upřímně klukům věřím, že budou mít skvělou sezónu i play off.“

Finále bude, stoprocentně

Devils jsou ve fázi přestavby, spíš ji mají už za sebou a jdou výkonnostně nahoru. Z pozice černého koně se můžou příští rok posunout do pozice favorita. Petr Sýkora se na to coby pravidelný divák a fanoušek těší.

„Jsem rezident New Jersey, žiju tady. Chodím na zápasy. Loňský rok byl skutečným potěšením. I když se nedaří, pořád chodím. Je to jiné než dřív. Budova srší energií. Je narvaná a hlasitá,“ těší Čecha podpora fanoušků v Newarku.

„Opravdu věřím, že s jádrem hráčů, které nyní máme, má tenhle tým šanci. Myslím, že jim chyběla zkušenost z play off, je skvělé, že jí loni v těch několika kolech získali. Teď už ví jak reagovat, jak se vyrovnat s určitými situacemi. V příštích pěti letech bychom měli vidět Devils ve finále Stanley Cupu, stoprocentně,“ věří Sýkora.





