Symbol přeměny obrany Blue Jackets: Denton Mateychuk

4. února 15:28Josef Potůček
Ještě před pár týdny působili Modrokabátníci jako tým hledající sám sebe. Dnes je situace úplně jiná. Pod vedením nového hlavního trenéra Ricka Bownesse našli ztracenou tvář a před olympijskou přestávkou se nečekaně vyšvihli zpět do bojů o play-off. Columbus najednou nepůsobí jako mužstvo v přechodné fázi, ale jako tým, který se může měřit s kýmkoliv.
S rostoucím sebevědomím se otevřely nové možnosti. Blížící se přestupová uzávěrka může posloužit k doladění detailů, nikoliv k zoufalým zásahům. A co je možná nejpříjemnější - odpověď na jednu z největších slabin týmu se podařilo nalézt přímo v kabině.
Ještě donedávna se zdálo, že v Ohiu zoufale potřebují jednoho stabilního obránce, který by uzavřel složení obranných šiků a dodal klid i kvalitu směrem dopředu. Návraty Erika Gudbransona a především Dentona Mateychuka po zranění toho mnohé změnily. Defenziva najednou nepůsobí děravě ani chaoticky.
Právě Mateychuk je jménem, které v posledních týdnech rezonuje čím dál hlasitěji. Už ke konci minulé sezóny ukazoval záblesky výjimečného talentu, ale v systému předchozího kouče Deana Evasona se jeho hra nikdy naplno nerozvinula. Byla svázaná a opatrná, jako by jeho největší přednosti zůstávaly schované. To se s příchodem Ricka Bownesse změnilo. V nedávných zápasech proti Chicagu a St. Louis najednou Mateychuk vypadal přesně tak, jak si ho Columbus vysnil, když ho v roce 2022 draftoval jako dvanáctého celkově.
Jeho největší zbraní je práce s pukem. Mateychuk je typ obránce, který hru nejen dobře čte, ale aktivně ji též tvoří. Jeho ofenzivní potenciál je obrovský a zatím bylo možné vidět pouze malý fragment toho, co v něm dřímá. Bownessův systém, založený na čtyřčlenném výjezdu do útoku, mu dává svobodu zapojit se do hry bez obav, že tím ohrozí obrannou strukturu. Výsledkem je obraz obránce, který se nebojí vzít puk na hůl, projet modrou čáru, rozhýbat obranu soupeře a vytvořit si střeleckou pozici.
Jeho gól proti St. Louis byl učebnicovým příkladem. Klid na modré čáře, lehký pohyb do strany, protančení mezi obránci a střela, která si našla cestu až k brankáři. Právě v těchto momentech je vidět, proč je Mateychuk považován za hráče s vysokým potenciálem.
V současné době je mimo Zacha Werenskiho nejlepším bekem na soupisce Blue Jackets. Jeho hvězdný parťák z obrany nemusí trávit na ledě třicet minut za zápas, může být čerstvý v klíčových momentech, protože Mateychuk mu dává přesně to, co každý lídr potřebuje - spolehlivého parťáka, který převezme část zodpovědnosti.
Další zásadní posun přišel v neutrální zóně. Bowness chce, aby jeho obránci hru soupeře zastavovali co nejdříve, ideálně ještě před vstupem do útočného pásma. Mateychuk je pro takový styl jako stvořený. Dokáže číst úmysly soupeře, agresivně vystoupit a přerušit akci dřív, než se stane nebezpečnou. Přitom nepůsobí zbrkle. Naopak. Jeho schopnost předvídat a načasovat zákrok výrazně povyšuje jeho defenzivní jistotu.
Columbus má navíc důvod k optimismu i směrem do budoucna. Na obzoru je další talentovaný zadák Jackson Smith, čtrnáctka draftu 2025, který momentálně působí na Penn State. Pokud se jeho vývoj bude ubírat správným směrem, mohou Blue Jackets v příštích letech disponovat jednou z nejzajímavějších obranných dvojic v lize.
Denton Mateychuk samozřejmě ještě není hotovým hráčem. Musí dál pracovat na všech aspektech své hry. Ale jedno je jasné: z hráčů, kteří z příchodu Ricka Bownesse těží nejvíc, je právě on na samotné špičce. V rukou zkušeného trenéra se z něj stává skutečná šachová figurka - flexibilní, kreativní a nebezpečná.
ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.