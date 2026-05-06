Symbolický kruh se uzavřel. Sedinovi mají dovést Canucks k titulu, tentokrát z kanceláře

15. května 14:00David Zlomek
Vancouver Canucks ve čtvrtek oznámili zásadní změnu ve vedení, která nadchla hokejovou veřejnost v celé Britské Kolumbii a symbolicky uzavřela jednu kapitolu klubové historie. Do čela hokejových operací se jako spoluprezidenti postavili Henrik a Daniel Sedinovi, nejslavnější postavy v dějinách organizace, zatímco uvolněné křeslo generálního manažera po odvolaném Patriku Allvinovi obsadil Ryan Johnson.
Tato trojice v čele sportovního úseku nahradila dosavadní vedení a zkušeného Jima Rutherforda, který se po čtyřech letech v roli prezidenta přesunul na pozici poradce. Pro pětačtyřicetiletá dvojčata, která drží téměř všechny klubové rekordy a v roce 2022 byla uvedena do Síně slávy, jde o přirozené vyústění jejich dosavadní práce v organizaci, kde se od jara 2021 věnovala především rozvoji talentů a tréninku na ledě.
Ryan Johnson, devětatřicetiletý funkcionář s pověstí neúnavného pracanta a klidného stratéga, dostal při výběru nového manažera přednost před Evanem Goldem z Bostonu díky svým prokazatelným úspěchům na farmě v Abbotsfordu. Právě Johnson byl hlavním architektem týmu, který v roce 2025 vybojoval pro organizaci Canucks historicky první Calder Cup pro vítěze AHL.
Jeho cesta v klubu přitom trvá už od roku 2013 a během třinácti let se dokázal prosadit pod čtyřmi různými režimy, což v nestabilním prostředí NHL svědčí o jeho odborných i lidských kvalitách. Johnson se v posledních sezónách zaměřoval na vyhledávání levných a užitečných hráčů pro doplnění kádru, přičemž jeho přínos pocítilo i hlavní mužstvo v NHL díky jménům jako Dakota Joshua nebo Kiefer Sherwood, kteří se stali stabilními součástmi sestavy.
Nové vedení nyní stojí před okamžitou výzvou, kterou je příprava na blížící se draft roku 2026, kde budou Canucks volit z celkového třetího místa. Jde o jejich nejvyšší pozici od roku 1999, kdy si klub vybral právě slavná dvojčata, což celému jmenování dodává silný nádech nostalgie i velkých očekávání.